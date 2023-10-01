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Сака и Жезус получили повреждения в матче с «Борнмутом»

вчера, 12:58
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах футболистов команды — Букайо Сака и Габриэла Жезуса, которые они получили в матче с «Борнмутом» (4:0).

Сака, хромая, покинул поле во втором тайме. Жезус в концовке встречи держался за колено.

Сака получил довольно сильный удар. Я не знаю, как он себя чувствует сейчас, у меня не было возможности поговорить с ним. Жезус? Он хромал и чувствовал себя немного некомфортно, но нам нужно подождать и посмотреть, что с ним.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 17:19
Вот и до пушкарей тихо добирается эпидемия травм.
У синих Чиллуелл тоже кажется на пол сезона выбыл. Здоровья и быстрого излечения всем.
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:10
Считаю, что травма Сака на совести Артеты....счет матча уже 3-0, команда уверенно контролирует игру, ну убери лидеров, дай им отдых, Райс и Салиба только после повреждений, Сака каждый матч бьют, ну побереги его, сними с игры! Есть Нельсон который мало играет, его тоже можно было выпустить вместо Жезуса, но нет, упрямство Микеля не позволяет перейти через свои принципы...
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:58
Ну во первых здоровья обоим и наверное нужно для начало реабилитацию пройти и несколько матчей пропустить.
aNOOBis
aNOOBis ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:48
Да, Сака поломанный выходит, если его не подлечить, то рано или поздно он уйдет на больничный недель на 8-10 и тогда это точно будет проблемой. Бьют его стабильно много.
shlomo
shlomo
вчера в 13:12
Надеюсь, что до следующего матча врачи клуба приложат все усилия чтобы они были в строю.
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