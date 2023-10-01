Сака и Жезус получили повреждения в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах футболистов команды — Букайо Сака и Габриэла Жезуса, которые они получили в матче с «Борнмутом» (4:0).
Сака, хромая, покинул поле во втором тайме. Жезус в концовке встречи держался за колено.
Сака получил довольно сильный удар. Я не знаю, как он себя чувствует сейчас, у меня не было возможности поговорить с ним. Жезус? Он хромал и чувствовал себя немного некомфортно, но нам нужно подождать и посмотреть, что с ним.
У синих Чиллуелл тоже кажется на пол сезона выбыл. Здоровья и быстрого излечения всем.
У синих Чиллуелл тоже кажется на пол сезона выбыл. Здоровья и быстрого излечения всем.