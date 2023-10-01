Сака и Жезус получили повреждения в матче с «Борнмутом»

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вчера, 12:58

Главный тренер «Арсенала» высказался о травмах футболистов команды — и , которые они получили в матче с «Борнмутом» (4:0).

Сака, хромая, покинул поле во втором тайме. Жезус в концовке встречи держался за колено.