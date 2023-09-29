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Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок

вчера, 15:23

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес выбыл на долгий срок из-за рецидива травмы стопы, полученной в апреле. Игрок почувствовал дискомфорт в матче против «Арсенала» 3 сентября, однако потом отыграл ещё два матча.

Напомним, весной у аргентинца был выявлен перелом плюсневой кости.

Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне на счету защитника 6 матчей, гол и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:39
Да уж, для МЮ это конечно же потеря, т к Мартинес очень важен для клуба и системы ЭТХ, у которого и так проблемы с результатами. Вообще, этот сезон неуспел толком начаться, а подкосил уже много клубов
протон
протон
вчера в 16:07
не зря второго вратаря купили, Онана как раз центральным дефом может сыграть
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:02
Что то черная полоса накрывает МЮ... Лисандро здоровья.
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