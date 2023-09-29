Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок

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вчера, 15:23

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины выбыл на долгий срок из-за рецидива травмы стопы, полученной в апреле. Игрок почувствовал дискомфорт в матче против «Арсенала» 3 сентября, однако потом отыграл ещё два матча.

Напомним, весной у аргентинца был выявлен перелом плюсневой кости.

Мартинес выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне на счету защитника 6 матчей, гол и 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 50 миллионов евро.