Капитан «Реала» извинился перед игроком «Жироны» за жёсткий подкат

Капитан «Реала» Начо принёс извинения вингеру «Жироны» Порту за жёсткий подкат в матче 8-го тура Ла Лиги.
Пострадавшего унесли с поля на носилках, на глазах у него были слёзы, его доставили в больницу. Начо за фол получил красную карточку после вмешательства VAR.
Защитник мадридской команды написал сообщение в соцсетях:
Я хочу извиниться перед Порту за непреднамеренное действие в игре. У меня никогда за всю карьеру не было намерения причинить кому-либо вред. Надеюсь, ты сможешь хорошо и быстро восстановиться.