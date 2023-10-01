Капитан «Реала» извинился перед игроком «Жироны» за жёсткий подкат

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вчера, 11:22

Капитан «Реала» принёс извинения вингеру «Жироны» за жёсткий подкат в матче 8-го тура Ла Лиги.

Пострадавшего унесли с поля на носилках, на глазах у него были слёзы, его доставили в больницу. Начо за фол получил красную карточку после вмешательства VAR .

Защитник мадридской команды написал сообщение в соцсетях: