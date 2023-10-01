Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2023/2024

Капитан «Реала» извинился перед игроком «Жироны» за жёсткий подкат

вчера, 11:22
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Капитан «Реала» Начо принёс извинения вингеру «Жироны» Порту за жёсткий подкат в матче 8-го тура Ла Лиги.

Пострадавшего унесли с поля на носилках, на глазах у него были слёзы, его доставили в больницу. Начо за фол получил красную карточку после вмешательства VAR.

Защитник мадридской команды написал сообщение в соцсетях:

Я хочу извиниться перед Порту за непреднамеренное действие в игре. У меня никогда за всю карьеру не было намерения причинить кому-либо вред. Надеюсь, ты сможешь хорошо и быстро восстановиться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сака и Жезус получили повреждения в матче с «Борнмутом»
Вчера, 12:58
ОфициальноВингер «Барселоны» Рафинья получил травму
30 сентября
Почеттино прокомментировал травму Чилуэлла
29 сентября
ОфициальноПолузащитник «Челси» Чуквуемека восстановился после травмы
29 сентября
Защитник «Манчестер Юнайтед» Мартинес выбыл на длительный срок
29 сентября
Алаба избежал серьёзной травмы и сможет сыграть против «Наполи» в ЛЧ
29 сентября
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 14:26
Еще один Пепе нашелся... нужно ему дискву на пару матчей дать за это.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 14:21
Глупый подкат от Начо!! Зачем это надо делать на последней минуте матча при счете 3-0 в пользу твоей команды?? Абсолютно не нужное действее. Теперь дискву получит а у команды и так проблемы с защитниками. Подвел команду.
Neuron0002
Neuron0002 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:41
Значение лайка может означать только одно: что пользователь согласен с идеей. А Вы про личное дело и все такое... Правила медиазнания очень просты: если человек не согласен - не ставит лайк, если согласен - ставит. Я например ставил и мои 5 аккаунтов по идеи Агента Смита должны были быть в группе Без призов, но Вы с Вашей стороны не поддержали эту идею, хотя с Вашей стороны есть поставленный лайк. А мы как можем узнать - когда Вы отмечаете события, когда нет. Лайк имеет одинаковое значение для всех. Так люди понимают кому что нравится.
Incredulous
Incredulous
вчера в 11:29
Да уж, Начо конечно что-то сильно переборщил с этим подкатом. Пепе в него вселился в тот момент, что ли. Порту здоровья и скорейшего восстановления. А Начо, по-хорошему на пару-тройку матчей дисквалификацию заслужил.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 