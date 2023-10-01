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Три клуба АПЛ претендуют на форварда «Фейеноорда»

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A.S.A
A.S.A
вчера в 20:10
Варианты для продолжения карьеры очень интересные, тут главное для игрока правильно выбрать клуб для своего развития.
Арсеналу форвард конечно же нужен, но вот отличные голевые показатели в Эрадивизии не всегда являются действительным показателем уровня нападающего! Не факт, что перейдя в АПЛ, Хименес продолжит колотить голы, так же как в Нидерландах. А так, удачи игроку
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:17
Очень хороший выбор у него. Осталось угадать куда перейти.
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