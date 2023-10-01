Три клуба АПЛ претендуют на форварда «Фейеноорда»

Три клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу.
На футболиста претендуют «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Предполагаемая стоимость игрока составляет 50 млн евро.
Три клуба АПЛ проявляют интерес к нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу.
На футболиста претендуют «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Предполагаемая стоимость игрока составляет 50 млн евро.
Арсеналу форвард конечно же нужен, но вот отличные голевые показатели в Эрадивизии не всегда являются действительным показателем уровня нападающего! Не факт, что перейдя в АПЛ, Хименес продолжит колотить голы, так же как в Нидерландах. А так, удачи игроку
Арсеналу форвард конечно же нужен, но вот отличные голевые показатели в Эрадивизии не всегда являются действительным показателем уровня нападающего! Не факт, что перейдя в АПЛ, Хименес продолжит колотить голы, так же как в Нидерландах. А так, удачи игроку