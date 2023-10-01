Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

«Барселона» связалась с «Коринтиансом» по трансферу талантливого хавбека

вчера, 10:56

«Барселона» намерена подписать полузащитника «Коринтианса» Габриэля Москардо.

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку связался с бразильским клубом по поводу трансфера футболиста. Функционеру нравится то, как хавбек понимает игру, технические навыки Габриэля и его индивидуальность. Стиль игры Москардо подходит каталонцам.

На бразильца также претендует «Челси», который сделал уже два предложения «Коринтиансу», последнее составило 21 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов, а также процент от будущей продажи. Однако переговоры между сторонами зашли в тупик.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Барселона» продаст Фати после его возвращения из аренды
Вчера, 17:17
СлухиТри клуба АПЛ претендуют на форварда «Фейеноорда»
Вчера, 14:57
СлухиСаудовские клубы всё ещё надеются подписать Левандовского
Вчера, 12:07
СлухиБоатенг прошёл первую часть медосмотра для перехода в «Баварию»
Вчера, 10:39
Слухи«Интер Майами» заинтересован в переходе Модрича
Вчера, 09:34
СлухиДжером Боатенг может вернуться в «Баварию»
Вчера, 00:23
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 