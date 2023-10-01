«Барселона» связалась с «Коринтиансом» по трансферу талантливого хавбека

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вчера, 10:56

«Барселона» намерена подписать полузащитника «Коринтианса» .

По информации источника, спортивный директор «сине-гранатовых» Деку связался с бразильским клубом по поводу трансфера футболиста. Функционеру нравится то, как хавбек понимает игру, технические навыки Габриэля и его индивидуальность. Стиль игры Москардо подходит каталонцам.

На бразильца также претендует «Челси», который сделал уже два предложения «Коринтиансу», последнее составило 21 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов, а также процент от будущей продажи. Однако переговоры между сторонами зашли в тупик.