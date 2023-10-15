Карпин: «Если Россию вернут к международным матчам, я уйду из „Ростова“»

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего футболиста национальной команды Александра Мостового.
Недавно Мостовой заявил, что считает неприемлемым совмещать посты в клубе и сборной России.
Смеюсь с них. Всё, что он говорит, смешно. В какой стране сборная ещё забанена? Вот и всё. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договорённость была обозначена.
Команда с Дона сейчас болтается в зоне вылета, а тут такой идиотский спич от её главного тренера ...
Ну и какое к нему сейчас будет отношение со стороны клуба, скажите на милость ? Какой глупец из полевых игроков будет ...опу рвать и принимать к сведению указания от тренера, который встал на лыжи ?!
P.S. Всегда говорил, что Валере, по сути, пох... как на клуб, так и на сборную..., и только Дюков, который как помойный кот тщетно побирается по Европам/Азиям, нихрена этого не понимает.
PP.SS. Ещё чёто на царя (Мостового) бочку катит... Кретин. (
Команда с Дона сейчас болтается в зоне вылета, а тут такой идиотский спич от её главного тренера ...
Ну и какое к нему сейчас будет отношение со стороны клуба, скажите на милость ? Какой глупец из полевых игроков будет ...опу рвать и принимать к сведению указания от тренера, который встал на лыжи ?!
P.S. Всегда говорил, что Валере, по сути, пох... как на клуб, так и на сборную..., и только Дюков, который как помойный кот тщетно побирается по Европам/Азиям, нихрена этого не понимает.
PP.SS. Ещё чёто на царя (Мостового) бочку катит... Кретин. (