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Карпин: «Если Россию вернут к международным матчам, я уйду из „Ростова“»

вчера, 20:20

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего футболиста национальной команды Александра Мостового.

Недавно Мостовой заявил, что считает неприемлемым совмещать посты в клубе и сборной России.

Смеюсь с них. Всё, что он говорит, смешно. В какой стране сборная ещё забанена? Вот и всё. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договорённость была обозначена.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:22
Карпин, у тебя завышена самооценка.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:21
Ты и сборной не нужен.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:07, ред.
Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. А дурак... он и в Африке (в Ростове) дурак.
Команда с Дона сейчас болтается в зоне вылета, а тут такой идиотский спич от её главного тренера ...
Ну и какое к нему сейчас будет отношение со стороны клуба, скажите на милость ? Какой глупец из полевых игроков будет ...опу рвать и принимать к сведению указания от тренера, который встал на лыжи ?!

P.S. Всегда говорил, что Валере, по сути, пох... как на клуб, так и на сборную..., и только Дюков, который как помойный кот тщетно побирается по Европам/Азиям, нихрена этого не понимает.

PP.SS. Ещё чёто на царя (Мостового) бочку катит... Кретин. (
lotsman
lotsman
вчера в 22:52
Значит до пенсии будет в Ростове.
pnfbhj2a9v5d
pnfbhj2a9v5d
вчера в 22:47
Покуда нас вернут к международным делам ещё не один тренер сменится
kazakoff
kazakoff
вчера в 22:23
Скорее всего он в Ростове останется, а сборную покинет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:03
В.Г. прав и нисколько не лукавит. Должность в сборной сугубо номинальная, ни к чему не обязывает и не мешает работе в клубе. Или кто - то из нас считает, что Карпин разрывается на части, пытаясь сидеть на двух стульях ? Для него работа в сборной - хорошо оплачиваемый отдых от основного вида деятельности. И даже если "не хорошо оплачиваемый" - всё равно отдых. Это как если после тяжёлой трудовой недели поехать на рыбалку с друзьями, посидеть у костра и поесть ухи.
FenixSL
FenixSL
вчера в 21:33
это так благородно
учитывая что неизвестно когда это произойдет
надо заходить в Азию и там играть
уровень поднимать и самим учиться
денег там все больше и больше
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:26
Бывшие спартачи привычно 41...бодаются.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:20
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏
Viollator
Viollator
вчера в 21:18
В Калева Таллинн тренделем
Шуnя771
Шуnя771 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:16
Да он после пиваса чувствует, что очередь в биотуалет длинная и может не достоять...)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:13
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:06
Чувствует, что придется зашивать)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:59
Стоит, как перед расстрелом. Видимо, что-то чувствует...
Futurista
Futurista
вчера в 20:54, ред.
Карпин: Если Россию вернут к международным матчам, я зашью свои рваные джинсы...
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:39
+++++!!!!!)
протон
протон
вчера в 20:38
Мостовой то сам что-нибудь тренировал в своей жизни?? Всю жизнь только и скандалит! Что в 1994-м, что в 2004-м, что в 2016-м.
Валера, кажется, во второй или третий раз за все годы ответил Царю на его выпады. Мост теперь будет несколько лет ответы строчить ежедневно.
Futurista
Futurista
вчера в 20:38
Этими словами Валера подписал себе пожизненный контракт с Ростовом)...
протон
протон
вчера в 20:37
Мне кажется, что Мостовой живет по принципу:" мне ничего не надо, лишь бы у вас ничего не было ". Завистливый человек.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:26
Валера молодец, повозил кое кого пятаком по памяти событий...!))
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