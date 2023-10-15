Карпин: «Если Россию вернут к международным матчам, я уйду из „Ростова“»

Главный тренер сборной России и «Ростова» отреагировал на слова бывшего футболиста национальной команды .

Недавно Мостовой заявил, что считает неприемлемым совмещать посты в клубе и сборной России.

Смеюсь с них. Всё, что он говорит, смешно. В какой стране сборная ещё забанена? Вот и всё. Если завтра нас вернут, я уйду из «Ростова». Такая договорённость была обозначена.