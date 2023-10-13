Мбаппе может определиться с будущим не раньше завершения выступления в ЛЧ

По информации источника со ссылкой на L’Équipe, в ПСЖ ожидают, что форвард Килиан Мбаппе примет решение о своём будущем не ранее завершения выступления клуба в Лиге чемпионов.
Сообщается, что стороны достигли финансового соглашения, которое может включать в себя отказ от огромных бонусов за пребывание в клубе.
Сейчас парижане более спокойно относятся к ситуации с форвардом в отличие от минувшего лета. Контракт Мбаппе истекает следующим летом.
это событие пройдет на высоте, то приобретение француза станет не
столь важным приоритетом, ведь у нас уже есть Беллингем...
это событие пройдет на высоте, то приобретение француза станет не
столь важным приоритетом, ведь у нас уже есть Беллингем...