Мбаппе может определиться с будущим не раньше завершения выступления в ЛЧ

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вчера, 12:20

По информации источника со ссылкой на L’Équipe, в ПСЖ ожидают, что форвард примет решение о своём будущем не ранее завершения выступления клуба в Лиге чемпионов.

Сообщается, что стороны достигли финансового соглашения, которое может включать в себя отказ от огромных бонусов за пребывание в клубе.

Сейчас парижане более спокойно относятся к ситуации с форвардом в отличие от минувшего лета. Контракт Мбаппе истекает следующим летом.