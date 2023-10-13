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Мбаппе может определиться с будущим не раньше завершения выступления в ЛЧ

вчера, 12:20

По информации источника со ссылкой на L’Équipe, в ПСЖ ожидают, что форвард Килиан Мбаппе примет решение о своём будущем не ранее завершения выступления клуба в Лиге чемпионов.

Сообщается, что стороны достигли финансового соглашения, которое может включать в себя отказ от огромных бонусов за пребывание в клубе.

Сейчас парижане более спокойно относятся к ситуации с форвардом в отличие от минувшего лета. Контракт Мбаппе истекает следующим летом.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 17:49
...сейчас уже для Реала главное как команда выспупит в ЛЧ и если
это событие пройдет на высоте, то приобретение француза станет не
столь важным приоритетом, ведь у нас уже есть Беллингем...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:27
Стало быть в декабре лягушенок заголосит
shlomo
shlomo
вчера в 14:08
Начинается новая сага и в главной роли опять черепашка...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:51
Мбаппе по прежнему продолжает торговаться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:48
Так до или после - не понятно.
Elliada
Elliada
вчера в 12:28
И так каждый год.
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