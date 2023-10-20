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На подписание Санчо претендуют два топ-клуба

вчера, 14:35

Полузащитник Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

В подписании англичанина заинтересованы «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд.

МЮ готов продать Санчо после его конфликта с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.

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Все комментарии
Федя Голицын
Федя Голицын
вчера в 20:31
Здесь один написал ,что в Тоттенхем , это например мож тогда и в Зенит ?? Санчо ,талантище , тренер только тренер разберётся в нём . Этот тренер Клопп , только он и Пеп тренера , остальное 3ня на лопате . В Боруссию пусть попробует , правда тренер неплохой, но !!! Дуралей . Романцев и Бесков бы определили ли бы его . Тоттенхэм надо такое написать ))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:48
Выбор есть,кто же забирет Санчо ?
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:07
Ну при всем уважении к Ювентусу, сейчас не топ клуб, т.к семья Аньели развалили великий клуб своими "темными делами"! Желаю "старушке" вновь встать на ноги и вернуть себе былое величие.
Дортмунд сейчас тоже не топчики, но именно там Санчо раскрылся во всей красе, так что почему бы и не вернуться туда на перезагрузку....!?
А вообще, думаю лучше ему остаться в АПЛ, и перейти в Тоттенхэм (там оба левых вингера на данный момент травмированы) или Ньюкасл к Хау
sihafazatron
sihafazatron ответ asraeil (раскрыть)
вчера в 14:47
Ну, опыт уже есть такой)
asraeil
asraeil
вчера в 14:40
Думаю что мог бы заиграть в Германии..
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