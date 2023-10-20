На подписание Санчо претендуют два топ-клуба

Полузащитник Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
В подписании англичанина заинтересованы «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд.
МЮ готов продать Санчо после его конфликта с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.
Полузащитник Джейдон Санчо может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
В подписании англичанина заинтересованы «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд.
МЮ готов продать Санчо после его конфликта с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.
Дортмунд сейчас тоже не топчики, но именно там Санчо раскрылся во всей красе, так что почему бы и не вернуться туда на перезагрузку....!?
А вообще, думаю лучше ему остаться в АПЛ, и перейти в Тоттенхэм (там оба левых вингера на данный момент травмированы) или Ньюкасл к Хау
Дортмунд сейчас тоже не топчики, но именно там Санчо раскрылся во всей красе, так что почему бы и не вернуться туда на перезагрузку....!?
А вообще, думаю лучше ему остаться в АПЛ, и перейти в Тоттенхэм (там оба левых вингера на данный момент травмированы) или Ньюкасл к Хау