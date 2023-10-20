«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Интера»

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вчера, 13:48

«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Интера» и сборной Италии . В январе англичане планируют сделать предложение по игроку.

Сам Димарко не против переехать в Манчестер. «Интер» не хочет отпускать футболиста, а намерен подписать с ним новый контракт с увеличением зарплаты до 5 миллионов фунтов в год (сейчас его зарплата составляет 3 миллиона фунтов). Однако миланский клуб готов рассмотреть предложения по Димарко, начинающееся от 50 миллионов фунтов. В окружении итальянца опасаются, что «Манчестер Юнайтед» не готов платить такую сумму.

Также сообщается об интересе к Димарко со стороны «Наполи» и «Реала».

25-летний защитник является воспитанником «Интера». В текущем сезоне на его счету 9 матчей, гол и 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 45 миллионов евро. Контракт футболиста с «Интером» действует до лета 2026 года.