Беллингем мог бы получать в «Манчестер Сити» больше, чем в «Реале»

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вчера, 21:38

«Манчестер Сити» хотел подписать полузащитник этим летом, когда игрок ещё не перешёл в «Реал».

Среди сотрудников мадридского клуба бытует мнение, что в «Манчестер Сити» футболист получал бы большую зарплату, чем в «Реале». Сам Беллингем сказал партнёрам по мадридской команде, что это правда, но его всегда привлекало величие «Реала».

Заработная плата Беллингема в «Реале» составляет примерно от 10 до 12 млн евро за сезон.