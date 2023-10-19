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Беллингем мог бы получать в «Манчестер Сити» больше, чем в «Реале»

вчера, 21:38

«Манчестер Сити» хотел подписать полузащитник Джуда Беллингема этим летом, когда игрок ещё не перешёл в «Реал».

Среди сотрудников мадридского клуба бытует мнение, что в «Манчестер Сити» футболист получал бы большую зарплату, чем в «Реале». Сам Беллингем сказал партнёрам по мадридской команде, что это правда, но его всегда привлекало величие «Реала».

Заработная плата Беллингема в «Реале» составляет примерно от 10 до 12 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Sddffggghj (раскрыть)
сегодня в 04:45
Ну это больше воспитательный момент. Мол если ребенок в лес зайдет один, то его Холанд съест. Или плохо будет спать, его Гвардиола украдет. В таком духе.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:44
Нет не чего удевительного что он предпочел лучший и самый великий клуб в истории футбола. Играть за Реал это честь!! А МС это что?? 10 лет назад не кто не знал о таком клубе. Как он надоест шейхам о нем снова все забудут.
протон
протон
сегодня в 00:07
Приятно осознавать, что молодой талант предпочел Мадрид сильнейшему клубу на сегодняшний день. При том, что в Сити ему действительно бы предложили гораздо больше, плюс родная страна, но Джуд рискнул попробовать счастье и развеять миф о неудаче англичан в Испании и пока у него это прекрасно получается. Надеюсь, что слова его не будут расходится с действиями и еще долгие годы будет защищать цвета Мадрида.
амурец
амурец
вчера в 23:44
Может быть, но парень выбрал футбол
Sddffggghj
Sddffggghj ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:30
Во-во. И я про то!
А что мамы детей пугают, для меня новость. Это уже чересчур, конечно.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:47
Среди сотрудников мадридского клуба бытует мнение, что в «Манчестер Сити» футболист получал бы большую зарплату, чем в «Реале».

😁😁 а среди сотрудников МС другое мнение…
Igo0rek
Igo0rek ответ Sddffggghj (раскрыть)
вчера в 22:36
Мы вообще вселенское зло. Мамы своих детишек пугают клубом Манчестер Сити. А мы (фана... то есть глоры), заложники алчности и гордыни, приспешники, которые выбрали чахнуть над златом этого конгломерата, корпорации зла, этой цитадели ужаса, буквально утопаем в болоте собственных порочных желаний. Ты прав, души там нет.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 22:36
Он тонкий и хрупкий,испугался английского футбола...и побежал на отдых,если не получиться,придут судейский корпус...во главе с Барбаланом.
Igo0rek
Igo0rek ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Полностью с тобой согласен! Манчестер Сити ничего не может дать, кроме денег. И только деньги остаются единственным критерием выбора Манчестер Сити для футболистов. Потому что клуб не может дать возможность футболистам бороться за чемпионский титул, за победу в ЛЧ, играть среди лучших игроков мира, бороться за высшие индивидуальные награды, играть в лучшей лиге мира, работать под руководством лучшего тренера мира, играть в лучших условиях и инфраструктуре. Спору нет, только деньги.
Sddffggghj
Sddffggghj
вчера в 22:16
Реал - престижно. Команда с душой и характером. Чего не скажешь о мс.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:13, ред.
Наверняка все люди получающие больше миллиона евро в месяц могут сами выбирать себе место... где их получать))....да и навряд ли получающий 13 миллионов в год считает нищебродом и неудачником получающего 12 миллионов в год...))
Igo0rek
Igo0rek ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 22:12
Как у тебя в голове коррелируют эти два тезиса?
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 22:09
Лучше быть Беллингемом в Реале, чем крайне дорогим но "поленом" в МС!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:03
Это не так важно, потому что, конечно, его зарплата будет пересмотрена, лидеры в "Реале" получали по 20 миллионов примерно (Бенз, сейчас Вини), а Азар вроде 32 миллиона (ха-ха).

Но, конечно, как МС с Холанном (он 48 миллионов с гарантированными бонусами получает) ему не предложили бы.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:01
Реал это футбол, а МС только деньги.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Если бы, да кобы !
Лучше играть в лучшем клубе мира !)
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