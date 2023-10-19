Беллингем мог бы получать в «Манчестер Сити» больше, чем в «Реале»

«Манчестер Сити» хотел подписать полузащитник Джуда Беллингема этим летом, когда игрок ещё не перешёл в «Реал».
Среди сотрудников мадридского клуба бытует мнение, что в «Манчестер Сити» футболист получал бы большую зарплату, чем в «Реале». Сам Беллингем сказал партнёрам по мадридской команде, что это правда, но его всегда привлекало величие «Реала».
Заработная плата Беллингема в «Реале» составляет примерно от 10 до 12 млн евро за сезон.
Но, конечно, как МС с Холанном (он 48 миллионов с гарантированными бонусами получает) ему не предложили бы.
Но, конечно, как МС с Холанном (он 48 миллионов с гарантированными бонусами получает) ему не предложили бы.