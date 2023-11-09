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ГлавнаяНовостиФутбол и ТВФранция. Лига 1 2023/2024

Черданцев рассказал, как правильно произносить название ПСЖ

вчера, 10:39

Известный комментатор Георгий Черданцев рассказал, как правильно произносить название французского футбольного клуба ПСЖ.

Конечно же, правильно произносить ПэЭсЖэ. Никаких оснований говорить ПэСэЖэ нет и быть не может. Тем не менее, работая вчера на матче (а ПСЖ в таком количестве в час прямо скажем произносить приходится раз в несколько лет) я поймал себя на том, что раз произнеся правильно ПэЭсЖэ, осекся и исправил сам себя на неправильное ПэСэЖэ.

Откуда же взялось ПэСэЖэ? Не знаю. Это не акроним, был бы акроним, еще можно было бы как-то понять Сэ, но это обычная аббревиатура, которую сами французы тоже произносят ПэЭсЖэ. Если бы они говорили ПэСэЖэ, можно было бы предположить, что это произношение перешло в русский как калька с французского. Но нет.

Так откуда же ПэСэЖэ? Не знаю. Раньше эта команда редко играла в еврокубках, чемпионат Франции даже на НТВ-плюс освещался не очень, хотя Павел Занозин, комментировавший у нас Францию и хорошо знающий французский произносил ПэЭсЖэ. Мы считали, что он по молодости выпендривается. Но нет. Он произносил правильно.

Наверное, кто-то когда-то начал говорить ПэСэЖэ, так и закрепилось среди комментаторов (а кто же еще чаще других по-русски поизносит это название?) Тем более название и сама команда попадала в эфир редко. Вот и застряло в языке ПэСэЖэ.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:00
К чему это вообще?
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:19
На немецком Euro, на русском Евро.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:40
Витя, как специалист в области фонетики объясни мне как правильно " евро" , или " ойро ?
Capral
Capral
вчера в 21:35
Лучше бы Черданцев рассказал, как правильно произносить его фамилию, когда он орет как недоделанный...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:26
Потрясающий разбор темы от Чердачного. Теперь можно спать спокойно. А зачем вообще опубликовали этот изыск?
rain07
rain07
вчера в 14:44
как фонетически легче. так и запоминается. ГСМ кто произносит как Гэ Эс Эм?)
galem72
galem72
вчера в 12:45, ред.
Интересная дилемма. К псж свободно можно добавить названия таких клубов, как Норидж Сити (не Норвич), Вест Бромидж Альбион (не Бромвич) или Тотенэм Хотспэ (не Тоттенхэм Хотспур). Да и вообще, у нас полно всяких недочётов в произношении иностранных названий. Копенгаген (по-русски правильно не написать), наверно, зеленеет от нашего произношения.
112910415
112910415
вчера в 12:43
теперь нам истина открыта
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:19
Это больная тема - большинство комментаторов безграмотны.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:50
Почти диссертация. В теории букв, да, он прав. Но это произношение связано с фонетическими особенностями русского языка. Он же не произносит слово хорошо как хо-ро-шо. Я думаю как и все говорит "харашо" и слово отлично Черданцев произнесет как "атлично". Примеров таких достаточно. А название у клуба Пари Сен-Жермен. Думаю от французского "Сен" и берется в нашем произношении Сэ.
dkn5mmzrmpdc
dkn5mmzrmpdc
вчера в 11:40
А вот тебе, филолог Чердачок, ещё работёнка - Atlético Huila! Только, будь добр, с чувством, толком, расстановкой!
r8pma75n3d76
r8pma75n3d76
вчера в 11:36, ред.
Правильнее всего произносить БэАэМ - беспонтовый арабский мешок, ну или по-советски БАМ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:32
Какое важное исследование, какое "проникновение" в тему, какой тонкий и главное своевременный разбор. Не понимаю как мы все до этого жили. Спасибо Жорик - "кандидатская" минимум...)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:31
Ну прямо французско-русский переводчик!
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 11:08, ред.
А Xavi правильно произносить как Ч(Щ)ави, а не Хави, Bixente - Бишенте, а не Биксант, Solskjær - Сульшер, а не Солскьяер, Schmeichel - Шмайкл, а не Шмейхель, и т.д., но отечественные комментаторы и журналисты на своей волне.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:00
Ну что... послушай "чердака" и станешь умнее...:))))
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