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«Матч ТВ» покажет оба товарищеских матча сборной России в октябре

вчера, 19:31

Товарищеские матчи сборной России с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября) покажет «Матч ТВ».

Встреча с Камеруном пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве, с Кенией — в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

Генеральный продюсер телеканала Александр Тащин прокомментировал:

Безусловно, мы рады, что национальная сборная России после небольшого перерыва вновь возвращается в эфир «Матч ТВ». Наши площадки аккумулируют большую аудиторию спортивных болельщиков — это не только зрители телеканала, но и читатели новостей нашего сайта, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Игры с Камеруном и Кенией обещают быть очень интересными — это одни из сильнейших сборных африканского континента, в их составе много футболистов из ведущих европейских чемпионатов. Желаем удачи нашей команде против хороших соперников, а всем зрителям «Матч ТВ» яркой игры!

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Все комментарии
порт
порт
вчера в 21:31
И не жалко эфирного времени для пятидесяти смельчаков, которые решат потратить своё возле монитора?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:47
"Это одни из сильнейших сборных африканского континента"

Кения всего 3 раза за последние 35 лет даже в групповой этап КА попала, она на 103 месте в мире (ниже таких грандов, как Гватемала, Ливан, Мадагаскар, Маврикий, Вьетнам и т.п.) и соседствуют с Таджикистаном, которые 104-е как раз.

Это что, вы настолько не уважаете своих зрителей, что даже так просто в лицо можно врать?))
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:20
держите в курсе
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:35
Теперь, пускай только попробуют ,не выиграть!)))
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