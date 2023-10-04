«Матч ТВ» покажет оба товарищеских матча сборной России в октябре

Товарищеские матчи сборной России с Камеруном (12 октября) и Кенией (16 октября) покажет «Матч ТВ».

Встреча с Камеруном пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве, с Кенией — в турецкой Анталье на стадионе «Титаник Мардан».

Генеральный продюсер телеканала прокомментировал:

Безусловно, мы рады, что национальная сборная России после небольшого перерыва вновь возвращается в эфир «Матч ТВ». Наши площадки аккумулируют большую аудиторию спортивных болельщиков — это не только зрители телеканала, но и читатели новостей нашего сайта, сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Игры с Камеруном и Кенией обещают быть очень интересными — это одни из сильнейших сборных африканского континента, в их составе много футболистов из ведущих европейских чемпионатов. Желаем удачи нашей команде против хороших соперников, а всем зрителям «Матч ТВ» яркой игры!