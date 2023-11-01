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Фильм о Фёдоре Черенкове планируется запустить в прокат в октябре 2024 года

вчера, 13:59

Режиссёр фильма о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин рассказал, когда планируется выход картины.

26 октября завершились съёмки фильма.

По планам монтаж должен завершиться в конце февраля — середине марта, после чего его утвердят. Затем переходим на графику, звучание, колористику. Планируем к октябрю следующего года уже выходить в прокат.

Черенков является рекордсменом по количеству проведённых за «Спартак» матчей (494). В составе москвичей он трижды выигрывал чемпионат СССР (1979, 1987, 1989), чемпионат России (1993), Кубок России (1994). Дважды Фёдор признавался лучшим футболистом страны (1983, 1989). На его счету 34 матча и 12 голов за сборную СССР, в 1980 году Черенков стал бронзовым призёром Олимпиады.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.

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Все комментарии
DEMBELE
DEMBELE
вчера в 20:15
Снимали в моем городе в Беларуси ) Из за декораций местному футбольному клубу(ФК Барановичи ) пришлось играть не на своем стадионе )
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:45, ред.
Ну а почему бы и нет?! Про Льва Ивановича Яшина сняли отличный фильм, про Эдуарда Анатольевича Стрельцова тоже, думаю и про Федор Федоровича Черенкова снимут не хуже!!!
Про Легенду Торпедо сняли фильм, про Легенду Динамо Москва сняли, сейчас вот про одну из Легенд Спартака снимут, а далее про какого-нибудь армейца! А вообще в Советское время было много легендарных игроков, ни то что сейчас....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:18
Это очень хорошее дело - снимать художественные фильмы об известных советских и российских спортсменах. Будем посмотреть.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:15
Надеюсь, что фильм не очередная лажа.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:07
Отличная новость - с интересом посмотрю , хорошо, что о Фёдоре не забывают!
Гость
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