Фильм о Фёдоре Черенкове планируется запустить в прокат в октябре 2024 года

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вчера, 13:59

Режиссёр фильма о бывшем игроке «Спартака» и сборной СССР «Федя. Народный футболист» Николай Акелькин рассказал, когда планируется выход картины.

26 октября завершились съёмки фильма.

По планам монтаж должен завершиться в конце февраля — середине марта, после чего его утвердят. Затем переходим на графику, звучание, колористику. Планируем к октябрю следующего года уже выходить в прокат.

Черенков является рекордсменом по количеству проведённых за «Спартак» матчей (494). В составе москвичей он трижды выигрывал чемпионат СССР (1979, 1987, 1989), чемпионат России (1993), Кубок России (1994). Дважды Фёдор признавался лучшим футболистом страны (1983, 1989). На его счету 34 матча и 12 голов за сборную СССР , в 1980 году Черенков стал бронзовым призёром Олимпиады.

Черенков умер 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.