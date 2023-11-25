Россия надеется сыграть против европейских сборных в 2024 году.

Генеральный секретарь РФС рассказал о поиске соперников для сборной России на 2024 год.

Действительно, ведутся переговоры с достаточно большим количеством сборных, сейчас просто немного другая ситуация, с учетом того что ряд европейских команд, которые вышли на Евро, тоже будут проводить товарищеские матчи. Сейчас соперники, видимо, определяются раньше, потому что все заинтересованы в том, чтобы март сформировать уже сейчас, а не ближе к марту. Надеемся, что немного времени займет это принятие решений, здесь не только от нас зависит, но и от других стран. Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим.

Мы не отрицали и говорили еще в том числе во время форума Россия — Африка, что мы вели переговоры и ведем переговоры с Буркина-Фасо. Приглашали их летом. Если бы они приехали в июне, то мы бы и летний сбор провели с двумя матчами.