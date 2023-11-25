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Россия надеется сыграть против европейских сборных в 2024 году

25 ноября 2023, 00:18

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поиске соперников для сборной России на 2024 год.

Действительно, ведутся переговоры с достаточно большим количеством сборных, сейчас просто немного другая ситуация, с учетом того что ряд европейских команд, которые вышли на Евро, тоже будут проводить товарищеские матчи. Сейчас соперники, видимо, определяются раньше, потому что все заинтересованы в том, чтобы март сформировать уже сейчас, а не ближе к марту. Надеемся, что немного времени займет это принятие решений, здесь не только от нас зависит, но и от других стран. Нами всегда рассматривались команды из Европы, но, во-первых, готовы ли они играть, а во-вторых, они были заняты. Сейчас кто-то освободился, поэтому посмотрим.

Мы не отрицали и говорили еще в том числе во время форума Россия — Африка, что мы вели переговоры и ведем переговоры с Буркина-Фасо. Приглашали их летом. Если бы они приехали в июне, то мы бы и летний сбор провели с двумя матчами.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
25 ноября в 07:03
Пора наступать на УЕФА и ФИФА.
ДАША Д
ДАША Д
25 ноября в 06:57
С Сербией да Белорусью сыграем.
5geg44wzbj3j
5geg44wzbj3j
25 ноября в 02:17
Что-то пока не особо в это верится
Ironigor
Ironigor
25 ноября в 02:07
Россия надеется сыграть против европейских сборных в 2024 году.
Надежда ,Наденька , Надюха !!!)))
РФС как преданный пёс 🐕 , дворняжка !!!(((
Гость
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