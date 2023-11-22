Занзибар и Танзания готовы сыграть со сборной России в следующем году

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что Занзибар и Танзания могут сыграть со сборной России в 2024 году.
Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.
На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернёмся к ним. Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой. Российская Федерация — хороший партнёр с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, ещё со времён СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте.
Напомним, в крайнем матче сборная России разгромила сборную Кубы.
а бутсы мы им купим, если что !
а бутсы мы им купим, если что !
Но готовность - уже хорошо...
Но готовность - уже хорошо...