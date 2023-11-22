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Занзибар и Танзания готовы сыграть со сборной России в следующем году

вчера, 15:54

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что Занзибар и Танзания могут сыграть со сборной России в 2024 году.

Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС.

На сегодняшний день между нашими федерациями не ведутся переговоры по организации товарищеского матча, но в будущем мы вернёмся к ним. Есть ряд проблем: логистика и тот факт, что Занзибар не является членом ФИФА. Однако мы желаем, чтобы в будущем наши сборные и клубы играли между собой. Российская Федерация — хороший партнёр с отличной репутацией для Занзибара. Дружба между нашими странами длится очень долго, ещё со времён СССР, и мы дорожим всеми отношениям с вашей страной, в том числе и спорте.

Напомним, в крайнем матче сборная России разгромила сборную Кубы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:02
Надо заметить, что Занзибар и Танзания - это не Тринидад и Тобаго какой-то, а две разных страны, и против 11 наших богатырей будут сражаться 22 игрока одновременно.
112910415
112910415
вчера в 18:05
ура, ура !
а бутсы мы им купим, если что !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:55
Осталось мячики купить и правила футбола выучить....
Но готовность - уже хорошо...
8kh9fg33mmzh
8kh9fg33mmzh
вчера в 17:50
Продолжаем изучать географию со сборной
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:57
Хотя бы с ними и это хорошо!
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