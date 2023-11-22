Занзибар и Танзания готовы сыграть со сборной России в следующем году

Президент Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир сообщил, что Занзибар и Танзания могут сыграть со сборной России в 2024 году.

Команды Занзибара и Танзании не против сыграть с вашей командой в России или принять сборную у себя в следующем году. Эти вещи обсуждались 16 ноября на спортивном форуме в Москве. Мы обсудили некоторые вопросы сотрудничества с менеджерами и организаторами соревнований из РФС .