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Сборные России могут принять участие в турнирах Центральной Азии

24 ноября 2023, 15:50

По информации источника, мужские и женские сборные России U14 и U17 могут принять участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в следующем году. Также рассматривается возможность приглашения молодёжных команд до 21 года.

Подразделение в Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которое контролирует футбол в странах Центральной Азии, официально начало работу 9 января 2015 года. Оно объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять участие взрослая сборная России, но отказалась.

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Источник: sport24.ru Фото: Сайт РФС
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Хиромант
Хиромант
24 ноября в 22:37
"Сборные России могут принять участие в турнирах Центральной Азии. Подразделение в Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которое контролирует футбол в странах Центральной Азии, официально начало работу 9 января 2015 года. Оно объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана."

- Соперники, конечно, не Ильи Муромцы, но ведь и наша сборная давно уже не Добрыня Никитич. "Мериться силушкой" надо с сильными соперниками. А силу нашей нынешней сборной не может оценить даже её главный тренер. Куда уж нам-то ...
Шуnя771
Шуnя771
24 ноября в 21:11
Как то народ пренебрежительно скептически относится к этому начинанию, а зря, там есть футбольные бригады стахановской закваски, если можно так выразиться...
И от футбольной трёпки нет никакой гарантии...
gnbg673q5xp4
gnbg673q5xp4
24 ноября в 20:54
Уходим в АФК
pomor45
pomor45
24 ноября в 19:58
С чего бы это взрослым-то носики задирать?
Интерес
Интерес
24 ноября в 18:58, ред.
С каких пор u14 стала "мужской командой"? То половозрелых балбесов 17-ти лет именуют "подростками",а то...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 ноября в 18:45
112910415
112910415
24 ноября в 17:57
надо играть
в движении жизнь
lotsman
lotsman
24 ноября в 17:56
Смогут, хорошо. Играть надо везде, где предоставляется возможность.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
24 ноября в 17:40, ред.
Пускай играют хоть так... это все таки на месте не топтаться а там время покажет
valt134
valt134
24 ноября в 17:38
Похоже на Рывок…
нечитайло
нечитайло
24 ноября в 16:11
практика всем нужна
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