Сборные России могут принять участие в турнирах Центральной Азии

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24 ноября 2023, 15:50

По информации источника, мужские и женские сборные России U14 и U17 могут принять участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в следующем году. Также рассматривается возможность приглашения молодёжных команд до 21 года.

Подразделение в Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которое контролирует футбол в странах Центральной Азии, официально начало работу 9 января 2015 года. Оно объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В 2023 году в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять участие взрослая сборная России, но отказалась.