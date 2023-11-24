Сборные России могут принять участие в турнирах Центральной Азии

По информации источника, мужские и женские сборные России U14 и U17 могут принять участие в турнирах под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии в следующем году. Также рассматривается возможность приглашения молодёжных команд до 21 года.
Подразделение в Азиатской футбольной конфедерации (АФК), которое контролирует футбол в странах Центральной Азии, официально начало работу 9 января 2015 года. Оно объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
В 2023 году в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии могла принять участие взрослая сборная России, но отказалась.
- Соперники, конечно, не Ильи Муромцы, но ведь и наша сборная давно уже не Добрыня Никитич. "Мериться силушкой" надо с сильными соперниками. А силу нашей нынешней сборной не может оценить даже её главный тренер. Куда уж нам-то ...
- Соперники, конечно, не Ильи Муромцы, но ведь и наша сборная давно уже не Добрыня Никитич. "Мериться силушкой" надо с сильными соперниками. А силу нашей нынешней сборной не может оценить даже её главный тренер. Куда уж нам-то ...
И от футбольной трёпки нет никакой гарантии...
И от футбольной трёпки нет никакой гарантии...
в движении жизнь
в движении жизнь