В Ассоциации футбола Бахрейна рассказали, когда может пройти матч с Россией

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари высказался на тему возможного товарищеского матча со сборной России.

На сегодняшний день мы не ведём переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна. Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ , а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Таиланда в сентябре. В декабре у нас тоже есть турнир — Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных. Думаю, вместе мы сможем сделать всё возможное, чтобы эта игра состоялась.