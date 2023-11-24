Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2024

В Ассоциации футбола Бахрейна рассказали, когда может пройти матч с Россией

24 ноября 2023, 16:55

Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари высказался на тему возможного товарищеского матча со сборной России.

На сегодняшний день мы не ведём переговоры с Россией о товарищеском матче в следующем году, но эта игра возможна. Что касается дат, то с марта по октябрь у нас матчи отбора к ЧМ, а также сборная Бахрейна приглашена на Кубок короля Таиланда в сентябре. В декабре у нас тоже есть турнир — Кубок Персидского залива, но до него, в ноябрьскую паузу, мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных. Думаю, вместе мы сможем сделать всё возможное, чтобы эта игра состоялась.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Россия  Бахрейн
Источник: sport24.ru
В «Зените» высказались о составе участников Кубка БРИКС
Вчера, 22:23
Россия надеется сыграть против европейских сборных в 2024 году
25 ноября
СлухиСборные России могут принять участие в турнирах Центральной Азии
24 ноября
В «Спартаке» ответили на вопрос об ответном матче с «Нефтчи»
23 ноября
Занзибар и Танзания готовы сыграть со сборной России в следующем году
22 ноября
В Федерации футбола Кубы согласны провести реванш со сборной России
22 ноября
Сортировать
Все комментарии
xyw7af56w45n
xyw7af56w45n
24 ноября в 21:35
Не входим мы в их насыщенный график
adekvat
adekvat
24 ноября в 18:53
Зачем Бахрейн, с Кубой надо дальше играть, бить трансгаллактические рекорды.
112910415
112910415
24 ноября в 18:02
о ! Бахрейн !
в первую сотню входят, между прочим !
авось согласятся через год
shlomo
shlomo
24 ноября в 17:31
Ага испужались как мы Кубу уделали...:))) ... боятся наверное что тоже попадут в книгу рекордов Гиннеса.
Варвар7
Варвар7
24 ноября в 17:05
Выглядит так, что Бахрейн не переговоры ведёт , а хвастается своей занятностью, перед Россией.)
drug01
drug01
24 ноября в 17:04
Надо играть как можно скорее на хорошем поле....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 