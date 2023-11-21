Клубы Роналду и Месси сыграют друг с другом в Эр-Рияде в феврале 2024 года

«Интер Майами» сыграет товарищеский матч с «Аль-Насром» в Эр-Рияде.
По информации источника, поединок запланирован на февраль следующего года.
За клуб МЛС выступает форвард Лионель Месси, а за команду из Саудовской Аравии — нападающий Криштиану Роналду.
и денежки, к этому прилагаемые
и денежки, к этому прилагаемые
Сливочных против Каталонских говорунов !!! Готовьтесь Дорогие
Соккерцы всех мастей и статусов , битва сквернословия уже не
за горами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сливочных против Каталонских говорунов !!! Готовьтесь Дорогие
Соккерцы всех мастей и статусов , битва сквернословия уже не
за горами!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Был уже матч между Месси и Роналду. ПСЖ выиграл 5:4. Неужели снова нужно показать, кто здесь босс? Хотя, турнир будет в СА, шейхи заплатили, придется уступить. Как говорится, кто платит, тот заказывает музыку.
Был уже матч между Месси и Роналду. ПСЖ выиграл 5:4. Неужели снова нужно показать, кто здесь босс? Хотя, турнир будет в СА, шейхи заплатили, придется уступить. Как говорится, кто платит, тот заказывает музыку.