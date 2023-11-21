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Клубы Роналду и Месси сыграют друг с другом в Эр-Рияде в феврале 2024 года

вчера, 19:38

«Интер Майами» сыграет товарищеский матч с «Аль-Насром» в Эр-Рияде.

По информации источника, поединок запланирован на февраль следующего года.

За клуб МЛС выступает форвард Лионель Месси, а за команду из Саудовской Аравии — нападающий Криштиану Роналду.

Клубы Роналду и Месси сыграют друг с другом в Эр-Рияде в феврале 2024 года Клубы Роналду и Месси сыграют друг с другом в Эр-Рияде в феврале 2024 года

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:13
главное - яркая вывеска !
и денежки, к этому прилагаемые
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 03:33
“The last dance” - как-то грустно звучит, Рон же ещё собрался ЧМ 26 взять!
shur
shur
сегодня в 00:03
    ABir
    ABir
    вчера в 23:39
    Многие болельщики не знают даже названия этих клубов, но имена Роналду и Месси знают почти все.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:22
    Аль-Хиляль против Аль-Насра интереснее будет, наверное.
    KTS16_
    KTS16_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:10
    Нарцисса размажут
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:30
    Роналду точно в товарняк это превратит дублем, а гномяра будет фолить
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 20:49
    Эмоционально не стабильные фанаты уже сейчас начнут готовиться к этому событию
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 20:14
    Арабско-американская СуперЛига?.. Перес - за, Чеферин - против.. Победят деньги.. А-ха-ха-ха.. 😄
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 20:00
    Это шоу
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:59
    Еще один товарищеский турнир для Роналду. Один был летом "Арабская Лига чемпионов", теперь "Riyadh season cup". Официальные турниры выиграть не в состоянии, будет товарищескими копилку пополнять.

    Был уже матч между Месси и Роналду. ПСЖ выиграл 5:4. Неужели снова нужно показать, кто здесь босс? Хотя, турнир будет в СА, шейхи заплатили, придется уступить. Как говорится, кто платит, тот заказывает музыку.
    Capral
    Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:57
    Ах, да, а я то думаю- зачем игру организовывать? Ну конечно- КОРРИДА!!! Блин, с нетерпением жду!!!
    drug01
    drug01
    вчера в 19:55
    Это будет большая игра с большим призовым фондом!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:53
    наоборот, это самое интересное что может быть в таком матче))
    Capral
    Capral
    вчера в 19:49
    Главное- чтобы до мордобоя не дошло...
    Гость
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