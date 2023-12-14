«Арсенал» планирует усилиться двумя игроками «Спортинга»

«Арсенал» планирует подписать двух футболистов «Спортинга».
Речь идет о защитнике Усмане Диоманде и нападающем Викторе Гьекересе.
Лондонцам, вероятно, придется заплатить за исполнителей около 150 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось об интересе «канониров» к экс-нападающему «Челси».
Что касается Усмана, то Арсенал еще летом пытался подписать игрока, но тогда не смогли договориться, возможно сейчас продолжат разговоры, но не думаю, что зимой эти парни окажутся в нашем составе...у Арсенала трудности с ФФП
Что касается Усмана, то Арсенал еще летом пытался подписать игрока, но тогда не смогли договориться, возможно сейчас продолжат разговоры, но не думаю, что зимой эти парни окажутся в нашем составе...у Арсенала трудности с ФФП