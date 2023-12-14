«Арсенал» планирует усилиться двумя игроками «Спортинга»

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вчера, 09:55

«Арсенал» планирует подписать двух футболистов «Спортинга».

Речь идет о защитнике и нападающем .

Лондонцам, вероятно, придется заплатить за исполнителей около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе «канониров» к экс-нападающему «Челси».