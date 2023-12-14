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«Арсенал» планирует усилиться двумя игроками «Спортинга»

вчера, 09:55

«Арсенал» планирует подписать двух футболистов «Спортинга».

Речь идет о защитнике Усмане Диоманде и нападающем Викторе Гьекересе.

Лондонцам, вероятно, придется заплатить за исполнителей около 150 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе «канониров» к экс-нападающему «Челси».

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13 декабря
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:13
Портки в своём репертуаре, жестко доят англосаксов!
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:07
Спортинг не готов расставаться с Виктором зимой, и главный тренер команды открыто заявил, что те, кто зазочет купить шведа во время зимного т.о им придктся выкупать контракт футболиста, за сумму отступных, а она равна 100 млн€. Вот летом можно будет по торговаться, а пока только так!!! Арсеналу действительно интересен этот игрок, у которого имеется опыиют выступления в Чемпионшипе
Что касается Усмана, то Арсенал еще летом пытался подписать игрока, но тогда не смогли договориться, возможно сейчас продолжат разговоры, но не думаю, что зимой эти парни окажутся в нашем составе...у Арсенала трудности с ФФП
idres
idres
вчера в 11:19
Ну во первых 150 это много (даже за обоих), а во вторых стоят ли они таких денег.... а вдруг не заиграют в АПЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 10:17
Это серьезно ослабит Спортинг. С Бенфикой и Порту будет трудно соперничать.
Гость
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