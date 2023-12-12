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Советник Захаряна назвал клубы, которые интересовались Арсеном

вчера, 12:39

Советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, какие клубы хотели заполучить его клиента до переезда в Испанию.

За него была серьёзная конкуренция. «Фейеноорд» делал «Динамо» официальное предложение, но оно не устроило клуб по цене. Прошлой зимой был «Галатасарай», от которого Арсен отказался сам, хотя здесь сумма устраивала «Динамо». По линии «Челси» снова был интерес от «Страсбура», который принадлежит владельцам английского клуба. И ещё был интерес от «Лацио».

Я понимаю, что новости многих раздражали, но каждый день появлялся новый клуб — такие реалии. За год до трансфера в «Сосьедад» у нас был предметный разговор с «Миланом», миланцы собирали информацию полностью: узнавали про все бытовые вещи, про футбольные. Но тогда сделке помешал тот факт, что в Италии лимит на футболистов не из ЕС.

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:50
Как в мультике, Такая корова нужна самому...
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:37
Всё это уже не имеет особого значения у него долгосрочный контракт с Реал Сосьедадом.
MishaBigdan
MishaBigdan
вчера в 13:33
Да он 8а,у него уровень ниже среднего,его клуб это какой-нибудь витесс
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:03
Я думаю, что Арсен ни за какие бы деньги не поехал в Турцию....хотя могу и ошибаться
112910415
112910415
вчера в 13:00
" каждый день появлялся новый клуб "
такой разговорчивый агент !
ну, советник ...
drug01
drug01
вчера в 12:46
Список слишком большой! Неужели это всё это не сон???
Гость
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