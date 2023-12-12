Советник Захаряна назвал клубы, которые интересовались Арсеном

Советник полузащитника «Реала Сосьедад» рассказал, какие клубы хотели заполучить его клиента до переезда в Испанию.

За него была серьёзная конкуренция. «Фейеноорд» делал «Динамо» официальное предложение, но оно не устроило клуб по цене. Прошлой зимой был «Галатасарай», от которого Арсен отказался сам, хотя здесь сумма устраивала «Динамо». По линии «Челси» снова был интерес от «Страсбура», который принадлежит владельцам английского клуба. И ещё был интерес от «Лацио».