«Лестер» хочет купить игрока, которым интересуется «Зенит»

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо имеет шансы перейти в «Лестер».
Отмечается, что «Зенит» ранее предлагал за игрока 18 миллионов евро, но получил отказ.
Вероятно, «лисам» придется заплатить не менее 20 млн.
Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо имеет шансы перейти в «Лестер».
Отмечается, что «Зенит» ранее предлагал за игрока 18 миллионов евро, но получил отказ.
Вероятно, «лисам» придется заплатить не менее 20 млн.
Но на стороне Лестера куда более сильная лига сейчас и вероятность в следующем сезоне оказаться в одной из сильнейших лиг Европы, в АПЛ.
Лестер сейчас уверенно идет по дистанции и скорее всего, по итогам сезона вернется в АПЛ, а это в разы лучше чем катать мяч в РПЛ.
Но на стороне Лестера куда более сильная лига сейчас и вероятность в следующем сезоне оказаться в одной из сильнейших лиг Европы, в АПЛ.
Лестер сейчас уверенно идет по дистанции и скорее всего, по итогам сезона вернется в АПЛ, а это в разы лучше чем катать мяч в РПЛ.