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«Лестер» хочет купить игрока, которым интересуется «Зенит»

вчера, 18:21

Защитник «Сан-Паулу» Лукас Беральдо имеет шансы перейти в «Лестер».

Отмечается, что «Зенит» ранее предлагал за игрока 18 миллионов евро, но получил отказ.

Вероятно, «лисам» придется заплатить не менее 20 млн.

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11 декабря
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:13
если хочет, значит и купит !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:00
Пусть забирают....
Педро и Артура достаточно....
Три бразильца в одно окно - это перебор даже для такой оббразиленной команды коим сейчас стал Зенит....
adekvat
adekvat ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 20:20
Да он столько и даст, У Зенита бабла больше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:06
Лисы, руки прочь от "нашего игрока".....:)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:31, ред.
За Зенит может быть лишь то, что там имеются бразильские игроки и Лукасу будет проще адаптироваться, и поговорить будет с кем, и поддержку получит от них, плюс скорее всего зарплата в Зените будет выше чем в Лестере.

Но на стороне Лестера куда более сильная лига сейчас и вероятность в следующем сезоне оказаться в одной из сильнейших лиг Европы, в АПЛ.

Лестер сейчас уверенно идет по дистанции и скорее всего, по итогам сезона вернется в АПЛ, а это в разы лучше чем катать мяч в РПЛ.
Foxes
Foxes
вчера в 19:28
Вряд ли Лестер так сильно заинтересован в его приобретение.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:01
Конечно поедет в Англию,в Росии замерзнет.
Гость
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