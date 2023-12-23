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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2023/2024

«Фрозиноне» возьмёт в аренду игрока «Ювентуса»

сегодня, 18:19

Защитник «Ювентуса» Дин Хёйсен продолжит карьеру в клубе «Фрозиноне».

Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Сообщается, что уже назначены даты медосмотра игрока.

В нынешнем розыгрыше молодежного первенства в активе футболиста 10 матчей.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 19:17
Добрый вечер.
К сожалению, отдельную ставку на матч отменить не получится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:55
Уважаемая администрация ! Мною сделана ставка на матч Торино - Удинезе Ф2(+1) кэф 11, 75. Прошу сделать отмену , так как ставил на кэф 1,75 и только сейчас увидел лишнюю единицу ( а ставка сыграла )
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 18:40
Дин Хёйсен не смог попасть в основной состав Юве, так как это трудно. Может играть за Фрозиноне.
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