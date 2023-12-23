«Фрозиноне» возьмёт в аренду игрока «Ювентуса»

Защитник «Ювентуса» Дин Хёйсен продолжит карьеру в клубе «Фрозиноне».
Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Сообщается, что уже назначены даты медосмотра игрока.
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства в активе футболиста 10 матчей.
Защитник «Ювентуса» Дин Хёйсен продолжит карьеру в клубе «Фрозиноне».
Речь идет об аренде до конца текущего сезона. Сообщается, что уже назначены даты медосмотра игрока.
В нынешнем розыгрыше молодежного первенства в активе футболиста 10 матчей.
К сожалению, отдельную ставку на матч отменить не получится.
К сожалению, отдельную ставку на матч отменить не получится.