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ГлавнаяНовостиВокруг футболаФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе опубликовал фотографию в сугробе

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:14
А ..., собсно, какое отношение эта новость имеет к Ф У Т Б О Л У ?
После валяния в сугробе, наверняка "лягушонок" пошёл в кабак согреться... Давайте тогда и это сюда тащите.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:00
Вообще в первую очередь он должен подарок Чиферину выбирать на НГ за липовый пенальти и липовую же жеребьёвку. Если бы не этот жадный до шейхских денег товарищ, Черепашка могла бы уже в мысленно к ЧЕ готовиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:41
Где-то под Балашихой
Elliada
Elliada
вчера в 23:40
Ниндзя должен уметь прятаться. Халтурщик.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:28, ред.
"Черепашке" видно тяжело на живот перевернутся - "лапками шевелит"..)))
Гость
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