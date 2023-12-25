Мбаппе опубликовал фотографию в сугробе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе опубликовал фотографию из отпуска.
Форвард выложил снимок, где он лежит в сугробе.
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После валяния в сугробе, наверняка "лягушонок" пошёл в кабак согреться... Давайте тогда и это сюда тащите.
После валяния в сугробе, наверняка "лягушонок" пошёл в кабак согреться... Давайте тогда и это сюда тащите.