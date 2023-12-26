«Манчестер Юнайтед» зимой не планирует продавать Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб не планирует продавать нападающего Антони Марсьяля.
Вернулся ли в строй Марсьяль? Он по-прежнему нездоров. Есть ли вероятность его продажи в январе? Когда будут новости, я, разумеется, сообщу. Но у нас нет такой задачи (продавать Марсьяля — прим. ред.).
Такому именитому клубу как МЮ (если этот клуб действительно рассчитывает вернуться на "передовые позиции" английского футбола) нужен нападающий более высокого класса.
Такому именитому клубу как МЮ (если этот клуб действительно рассчитывает вернуться на "передовые позиции" английского футбола) нужен нападающий более высокого класса.