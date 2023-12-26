«Манчестер Юнайтед» зимой не планирует продавать Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что клуб не планирует продавать нападающего .

Вернулся ли в строй Марсьяль? Он по-прежнему нездоров. Есть ли вероятность его продажи в январе? Когда будут новости, я, разумеется, сообщу. Но у нас нет такой задачи (продавать Марсьяля — прим. ред.).