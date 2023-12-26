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«Манчестер Юнайтед» зимой не планирует продавать Марсьяля

вчера, 08:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что клуб не планирует продавать нападающего Антони Марсьяля.

Вернулся ли в строй Марсьяль? Он по-прежнему нездоров. Есть ли вероятность его продажи в январе? Когда будут новости, я, разумеется, сообщу. Но у нас нет такой задачи (продавать Марсьяля — прим. ред.).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:44
Марс по меркам АПЛ среднего уровня игрок, от него нужно избавляться...
Такому именитому клубу как МЮ (если этот клуб действительно рассчитывает вернуться на "передовые позиции" английского футбола) нужен нападающий более высокого класса.
galem72
galem72
вчера в 11:24
Пока Марс хоть что-то может на поле, ему определённо нужно переходить в менее нагруженную лигу, например, в родную Л1. С своими травмами он физически не тянет АПЛ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:06
Тен Хаг может и не знать, потому что сам стоит одной ногой на выход.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 08:34
Продали бы лучше тренера.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:33
Не о чем и говорить - самим еще пригодится.
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