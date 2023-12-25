4 клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Кварацхелией .

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сегодня, 21:57

Топ-клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Наполи» .

По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ .

В нынешнем сезоне Хвича провёл 23 матча за «Наполи», в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.