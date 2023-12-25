4 клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Кварацхелией .

Топ-клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.
По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
В нынешнем сезоне Хвича провёл 23 матча за «Наполи», в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.
Что до Арсенала и МС - Хвича вполне себе может потеснить основу в лице Грилиша и Мартинелли, которые ничем выдающимся не блещут.
Челси не рассматриваю, ибо клуб и в этом сезоне продолжает катиться в небытие..., поэтому идти туда себе дороже.
Что до Арсенала и МС - Хвича вполне себе может потеснить основу в лице Грилиша и Мартинелли, которые ничем выдающимся не блещут.
Челси не рассматриваю, ибо клуб и в этом сезоне продолжает катиться в небытие..., поэтому идти туда себе дороже.