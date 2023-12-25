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4 клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Кварацхелией

сегодня, 21:57

Топ-клубы продолжают проявлять интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

По данным источника, в подписании грузина заинтересованы «Челси», «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

В нынешнем сезоне Хвича провёл 23 матча за «Наполи», в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:53
Макс, ну я тебя умоляю- заканчивай эту браваду про несостоявшегося "гения". Ну сам же знаешь и видишь, чего стоит, этот, с позваления сказать футболист. Так это при том, что против него, никто не играет персонально и жeстко. Ему свободно дают принимать мяч на фланге и уходить в центр. Против него, надо было бы поставить знаменитого советского персональщика из московского ДИНАМО С.Никулина!!!!!!! Вот, тогда то, недоразумение хвастливое- ощутил бы, как надо играть!!!
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 23:50
А был ли вообще мальчик 👦 ??!)))
По данным источника ... , кто этот источник , - 👉🥃🥃🥃☝️😉🤣
Capral
Capral ответ Мамонт 4 (раскрыть)
сегодня в 23:42
С кем соорудило, это посмешище- с середняками и подвалом?! И где- в низменном чемпионате, под названием Серия А, в котором, чемпионом становятся после 1го круга. Вот и в этом сезоне, чемпион, уже почти известен... О чем, воообще говорить.

Мудрик играет- в самом крутом чемпионате вселенной, где борьба за первенство длится до последнего тура, в отличие от дохлой итальянской под....ки!!! Против кого играет безделушка дешевая и против кого Мудрик!!!

И еще, Хвичка, даже против Кипра ничего не показал играя за сб. Грузии. А вот, Мудрик, практически один, терроризировал и избивал макаронников, и пенальти заработал 1000%!!!!!!! Делайте выводы, любезный...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:28, ред.
Да, Мартинелли ваш абсолютно не блещет, хоть и бразилец,..., потому как не выполняет своё п р я м о е предназначение на поле, - обыгрывать оппонента и создавать численный перевес в атаке. Всё остальное от него - антураж и суета сует..., как и от Рафиньи в Барселоне.
Хвича же может как обыграть соперника, так и выдать пас на гол - обострить. И пусть это грузину удаётся не регулярно, зато он понимает, что от него необходимо на фланге. В этом он схож с Гарначо, который также постоянно пытается оставить своего "визави" позади себя и освободить пространство для центрфорварда.
Мамонт 4
Мамонт 4 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:27
Эта "пустышка" уже 10 полезных действий соорудила в этом сезоне))) Про прошлый вообще молчу. Сравнить с тем же Мудриком. Не напомните его стату?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:17
Что? Мартинелли не блещет? Единственная его проблема в том, что он не подходит для позиционного вязкого футбола Доминатора, ну так Хвича тем более не подойдёт.
Capral
Capral ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 23:15
А куда угодно не надо, он уже два года там...
Capral
Capral ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 23:13
Вообще, странно, что для пустышки, всё так безнаказанно обошлось. Жаль, если Маур оставит это без внимания. Перестану его уважать.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 23:13
переоценен носатый
очень сильно переоценен
куда угодно, но не в Арсенал
Интерес
Интерес
сегодня в 22:46
После склоки с Мауром у него самый короткий путь-домой,в ТибилисО.
drug01
drug01
сегодня в 22:45
Главное чтобы он сейчас не потерял голову!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:42, ред.
По Ливерпулю сомневаюсь: там на его позиции Диаз и Жота объективно сильнее грузина во всех аспектах.
Что до Арсенала и МС - Хвича вполне себе может потеснить основу в лице Грилиша и Мартинелли, которые ничем выдающимся не блещут.
Челси не рассматриваю, ибо клуб и в этом сезоне продолжает катиться в небытие..., поэтому идти туда себе дороже.
stanichnik
stanichnik ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:35
Доброго Здоровья ironigor!
Все выше перечисленные уважаемые клубы заинтересовались Хвичей только после того, как в СМИ просочились подробности перепалки дерзкого футболиста с заслуженным тренером)))
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:20, ред.
С таким поведением и игрой, он может вообще уйти в небытие !) Уж чересчур рано он поверил в свою исключительность и одел сам на себя корону .
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:15
Челси, скорее всего
YNWA
YNWA
сегодня в 22:13
В Ман Юн пусть идёт!
А мы посмотрим!
Вещий
Вещий
сегодня в 22:12
Не думаю что Наполи его продаст в это трансферное окно
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:09
Привет, Игорь!
Дружище, обрати внимание, как, этот м.....к разговаривает с Мауром!!! Он, определенно нарвется на большую неприятность, вот увидишь...
Capral
Capral
сегодня в 22:06
Реалу уже надоело интересоваться, теперь- этим занялись другие.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:03
Сдуется... стабильности нет, игрок настроения...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:01
4 клуба АПЛ и ПСЖ интересуются Кварацхелией .

Я же тебе говорил, я же тебя предупреждал !)
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