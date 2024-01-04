В Саудовской Аравии возобновили интерес к Де Брюйне

В Саудовской Аравии снова проявили интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.
По информации источника, делегация государственного инвестиционного фонда страны связалась с игроком, его считают главной трансферной целью на следующий сезон.
Действующий контракт бельгийца с чемпионами Англии рассчитан до 2025 года. Это означает, что летом 2024-го он сможет рассмотреть возможность перехода в другой клуб.
В последнее время КДБ стал получать травмы, и если он еще не наигрался, то вполне возможно, что смена АПЛ на менее интенсивную лигу заинтересует игрока, и примет предлржение поиграть за большие деньги. Жаль, что такие игроки как КДБ и Азар не смогли выиграть что то значимое со сборной.
В последнее время КДБ стал получать травмы, и если он еще не наигрался, то вполне возможно, что смена АПЛ на менее интенсивную лигу заинтересует игрока, и примет предлржение поиграть за большие деньги. Жаль, что такие игроки как КДБ и Азар не смогли выиграть что то значимое со сборной.