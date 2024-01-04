В Саудовской Аравии возобновили интерес к Де Брюйне

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вчера, 09:10

В Саудовской Аравии снова проявили интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» .

По информации источника, делегация государственного инвестиционного фонда страны связалась с игроком, его считают главной трансферной целью на следующий сезон.

Действующий контракт бельгийца с чемпионами Англии рассчитан до 2025 года. Это означает, что летом 2024-го он сможет рассмотреть возможность перехода в другой клуб.