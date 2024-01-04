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В Саудовской Аравии возобновили интерес к Де Брюйне

вчера, 09:10

В Саудовской Аравии снова проявили интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брюйне.

По информации источника, делегация государственного инвестиционного фонда страны связалась с игроком, его считают главной трансферной целью на следующий сезон.

Действующий контракт бельгийца с чемпионами Англии рассчитан до 2025 года. Это означает, что летом 2024-го он сможет рассмотреть возможность перехода в другой клуб.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:03
Летом Кевину исполнится 33 года, в европейском футболе он добился многово, так что вполне возможно, что его заинтересуют такие "вызовв" как МЛС или Саудовская Аравия.....
В последнее время КДБ стал получать травмы, и если он еще не наигрался, то вполне возможно, что смена АПЛ на менее интенсивную лигу заинтересует игрока, и примет предлржение поиграть за большие деньги. Жаль, что такие игроки как КДБ и Азар не смогли выиграть что то значимое со сборной.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:18
Рановато ему пока в чемпионат Саудовской Аравии.
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