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«Манчестер Сити» в следующем сезоне усилит «Жирону» с помощью Эчеверри

сегодня, 00:05

Английский «Манчестер Сити» в ближайшее время оформит трансфер аргентинского таланта Клаудио Эчеверри из клуба «Ривер Плейт». Сумма трансфера составит 18 млн евро плюс еще 9 млн в качестве бонусов.

Эчеверри продолжит пока играть за «Ривер Плейт» и переедет в Европу летом или уже следующей зимой. При этом сначала «Сити» намерен отправить Эчеверри в свой дочерний клуб «Жирона», где футболист должен будет адаптироваться к реалиям европейского футбола.

Контракт Эчеверри с «горожанами» будет рассчитан до 2029 года.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 15:07
Ла лиге нужна сенсация и они ее творят
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:16, ред.
Вот почему Жирона так хорошо играет, так как дочерний клуб МС. Так бы другой клуб выскочка уже бы сдулся. Жирона которая даже не всегда играет в Ла Лиге, тут вдруг уверенно идёт, это даже не Байер, который всегда был сильной командой и первое место как то оправдано.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 09:18
Мне кажется, нынешняя «Жирона» сама может дать бой горожанам. Уж больно бойкая команда там собралась.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 09:13
А других новостей про Жирону не будет ? Время десятый час идёт , не пора ли выложить новость о вчерашнем матче Жирона-Атлетико 4-3 ?
5e644b6cnurx
5e644b6cnurx
сегодня в 07:24
Пора из Жироны сделать второе Сити, только в Испании
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:31
Ну а что, вполне нормальная практика, для этого эти дочерние клубы и приобретаются....
Думаю для Клаудио это тоже хорошо, т.к молодому игроку нужно будет время на адаптацию к новым реалиям, и Испания, очень даже удобное место для этого, язык родной, климат приятный, чем в дождливой Англии, да и Жирона сейчас отличный проект, клуб сейчас в проводит наверное лучший отрезок в своей истории
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:56
Им ФФП ни по чем.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:52
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 00:14
    Это их проблемы и заморочки...
    Гость
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