«Манчестер Сити» в следующем сезоне усилит «Жирону» с помощью Эчеверри

Английский «Манчестер Сити» в ближайшее время оформит трансфер аргентинского таланта Клаудио Эчеверри из клуба «Ривер Плейт». Сумма трансфера составит 18 млн евро плюс еще 9 млн в качестве бонусов.
Эчеверри продолжит пока играть за «Ривер Плейт» и переедет в Европу летом или уже следующей зимой. При этом сначала «Сити» намерен отправить Эчеверри в свой дочерний клуб «Жирона», где футболист должен будет адаптироваться к реалиям европейского футбола.
Контракт Эчеверри с «горожанами» будет рассчитан до 2029 года.
Думаю для Клаудио это тоже хорошо, т.к молодому игроку нужно будет время на адаптацию к новым реалиям, и Испания, очень даже удобное место для этого, язык родной, климат приятный, чем в дождливой Англии, да и Жирона сейчас отличный проект, клуб сейчас в проводит наверное лучший отрезок в своей истории
Думаю для Клаудио это тоже хорошо, т.к молодому игроку нужно будет время на адаптацию к новым реалиям, и Испания, очень даже удобное место для этого, язык родной, климат приятный, чем в дождливой Англии, да и Жирона сейчас отличный проект, клуб сейчас в проводит наверное лучший отрезок в своей истории