«Манчестер Сити» в следующем сезоне усилит «Жирону» с помощью Эчеверри

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сегодня, 00:05

Английский «Манчестер Сити» в ближайшее время оформит трансфер аргентинского таланта из клуба «Ривер Плейт». Сумма трансфера составит 18 млн евро плюс еще 9 млн в качестве бонусов.

Эчеверри продолжит пока играть за «Ривер Плейт» и переедет в Европу летом или уже следующей зимой. При этом сначала «Сити» намерен отправить Эчеверри в свой дочерний клуб «Жирона», где футболист должен будет адаптироваться к реалиям европейского футбола.

Контракт Эчеверри с «горожанами» будет рассчитан до 2029 года.