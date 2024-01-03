Бразильский форвард Роберто Фирмино хочет покинуть Саудовскую Аравию, куда он перебрался минувшим летом.
Несмотря на оклад в 22 млн евро в год, нападающий желает поскорее найти новый клуб.
Фирмино в последнее время потерял место в основе своей команды «Аль-Ахли», за которую он забил лишь 3 гола в 18 матчах, причем все три — в дебютной игре.
даже пьяным наколотить с десяток мячей.
даже пьяным наколотить с десяток мячей.
Ты не только выбываешь на один месяц, а целый год. Ты в 2024-ом году никогда не выйдешь в финал КП.
Ты не только выбываешь на один месяц, а целый год. Ты в 2024-ом году никогда не выйдешь в финал КП.
Дошло до того, что я поставил на игрока нападающего, у которого в этот день был день рождения. Хотя игрок другой команды тоже был мотивирован, и был между ними некий спор. Так вот, я изучил каждого игрока, их спор, всю команду в целом. Вытащил архивы игр почти на год. Финансовое составляющее клуба, на каком поле игра, на синтетике или на естественном, другие факторы не буду перечислять. Два часа анализа - и моя победа была в кармане. У меня подходы неординарные, порою казусные. А когда играешь с 150 клонами, главное не ошибаться в самих клонах по именам и в какое время ставить на ставке, тут не спорю, это труд большой. Играйте и побеждайте я не против, но этот месяц я выбываю точно из игры.
Дошло до того, что я поставил на игрока нападающего, у которого в этот день был день рождения. Хотя игрок другой команды тоже был мотивирован, и был между ними некий спор. Так вот, я изучил каждого игрока, их спор, всю команду в целом. Вытащил архивы игр почти на год. Финансовое составляющее клуба, на каком поле игра, на синтетике или на естественном, другие факторы не буду перечислять. Два часа анализа - и моя победа была в кармане. У меня подходы неординарные, порою казусные. А когда играешь с 150 клонами, главное не ошибаться в самих клонах по именам и в какое время ставить на ставке, тут не спорю, это труд большой. Играйте и побеждайте я не против, но этот месяц я выбываю точно из игры.