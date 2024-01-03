Фирмино хочет покинуть Саудовскую Аравию

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вчера, 20:57

Бразильский форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию, куда он перебрался минувшим летом.

Несмотря на оклад в 22 млн евро в год, нападающий желает поскорее найти новый клуб.

Фирмино в последнее время потерял место в основе своей команды «Аль-Ахли», за которую он забил лишь 3 гола в 18 матчах, причем все три — в дебютной игре.