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Фирмино хочет покинуть Саудовскую Аравию

вчера, 20:57

Бразильский форвард Роберто Фирмино хочет покинуть Саудовскую Аравию, куда он перебрался минувшим летом.

Несмотря на оклад в 22 млн евро в год, нападающий желает поскорее найти новый клуб.

Фирмино в последнее время потерял место в основе своей команды «Аль-Ахли», за которую он забил лишь 3 гола в 18 матчах, причем все три — в дебютной игре.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 11:05
Вот вам и ответ. А говорят что СА одни любители забивать им легко, а тут Фирмино сыграл 18 матчей и всего 3 гола. По логике местных "экспертов" он должен был
даже пьяным наколотить с десяток мячей.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:04
Кому он нужен будет, если он не может выиграть конкуренцию в Аль-Ахли? Думал, что приедет в Саудовскую Аравию и будет просто так получать большие деньги? Это тебе не МЛС, тут нужно ещё в футбол играть, а не просто номер отбывать. Не удивлюсь, если он перейдёт в МЛС, там ведь не нужно из кожи лезть, ибо уровень совсем никакой. Там много забивали уже списанные в Европе игроки, примеров много, Джовинко, Игуаин и т.д. Так что, Саудовская Примьер Лига это не МЛС, она скоро может войти в топ-7 национальных лиг мира.
happy 50
happy 50
вчера в 22:48
Второй пошел.Первый хочет уйти Бензема.
drug01
drug01
вчера в 21:53
Если игра не пошла лучше уйти не смотря на деньги!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:49
Рано парень решил уйти на пенсию, очевидно
Neuron0001
Neuron0001
вчера в 21:35
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:30
    Десятку млн € хапнул и бежать)...
    Вещий
    Вещий
    вчера в 21:27
    Посмотрим что он найдет... наверное МЛС.
    протон
    протон
    вчера в 21:18
    Neuron0001. Возможно, Вы верите в магию чисел. У меня другой подход, более глубокий. К примеру, предстояла игра, что бы одержать победу на ставке, я решил глубоко проанализировать игру, так как эта победа мне сулила призовое место. 
    Дошло до того, что я поставил на игрока нападающего, у которого в этот день был день рождения. Хотя игрок другой команды тоже был мотивирован, и был между ними некий спор. Так вот, я изучил каждого игрока, их спор, всю команду в целом. Вытащил архивы игр почти на год. Финансовое составляющее клуба, на каком поле игра, на синтетике или на естественном, другие факторы не буду перечислять. Два часа анализа - и моя победа была в кармане. У меня подходы неординарные, порою казусные. А когда играешь с 150 клонами, главное не ошибаться в самих клонах по именам и в какое время ставить на ставке, тут не спорю, это труд большой. Играйте и побеждайте я не против, но этот месяц я выбываю точно из игры.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 21:16
    Там, в отличие от МЛС, требуют играть в футбол.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 21:14
    Видимо,ещё любит футбол,а не только деньги.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 21:03
    Фирмино, Бензема и ещё некоторые звёзды не потянули уровень саудовской лиги! Лучше возвращаться в АПЛ, ЛаЛигу и побеждать в ЕЧЛ.
    Гость
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