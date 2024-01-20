Алжир не смог выиграть во втором матче подряд на Кубке Африканских Наций

Сборная Алжира сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций (2:2).
На 45+3-й минуте Мохамед Конате вывел буркинийцев вперёд. Багдад Бунеджа на 51-й сравнял счёт. На 71-й Бертран Траоре забил гол с пенальти. Бунеджа на 90+5-й восстановил равенство, оформив дубль.
Алжир занимает 2-е место в группе D, имея в активе два очка. Буркина-Фасо лидирует в квартете с 4 баллами.
У тебя же друг платон! Забыл, что ли? Напомню
Neutron021 223 / 24318 января в 21:21
«Платон мне друг...
У тебя же друг платон! Забыл, что ли? Напомню
Neutron021 223 / 24318 января в 21:21
«Платон мне друг...