Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКубок Африканских Наций 2023

Алжир не смог выиграть во втором матче подряд на Кубке Африканских Наций

вчера, 19:03
АлжирЛоготип футбольный клуб Алжир2 : 2Логотип футбольный клуб Буркина-ФасоБуркина-ФасоМатч завершен

Сборная Алжира сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций (2:2).

На 45+3-й минуте Мохамед Конате вывел буркинийцев вперёд. Багдад Бунеджа на 51-й сравнял счёт. На 71-й Бертран Траоре забил гол с пенальти. Бунеджа на 90+5-й восстановил равенство, оформив дубль.

Алжир занимает 2-е место в группе D, имея в активе два очка. Буркина-Фасо лидирует в квартете с 4 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Милан» одержал волевую победу над «Удинезе»
Сегодня, 00:48
ПСЖ победил «Орлеан» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Сегодня, 00:37
«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком», идущим на 3-м месте в Ла Лиге
Вчера, 22:26
«Байер» на последних минутах вырвал победу у «Лейпцига»
Вчера, 22:25
«Рома» переиграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси
Вчера, 21:54
Хет-трик Бен-Йеддера вывел «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
zt7cnbz9uxfe
zt7cnbz9uxfe
вчера в 20:51
Бунеджа спас Алжир от позора.
112910415
112910415
вчера в 20:28
Алжирские тоже плачут ! )
Neutron021
Neutron021 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:48
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Neutron021 (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Ошибся ты, не друг ты мне и тем более не дружок!!!
У тебя же друг платон! Забыл, что ли? Напомню

Neutron021 223 / 24318 января в 21:21

«Платон мне друг...
Neutron021
Neutron021 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 19:35
sova147
sova147
вчера в 19:28
Сыграли с лидером достойно! Ждём результат других встреч...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Neutron021 (раскрыть)
вчера в 19:13
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 