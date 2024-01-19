«Атлетико» в овертайме обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

«Атлетико» обыграл «Реал» (4:2 после овертайма) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. В дополнительное к первому тайму время вратарь «Атлетико» Ян Облак отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте нападающий Альваро Мората снова вывел «Атлетико» вперёд. На 82-й минуте форвард «Реала» Хоселу сравнял счёт.
Игра перешла в овертайм, где на 100-й минуте Антуан Гризманн вывел «Атлетико» вперёд, а на 119-й минуте Родриго Рикельме закрепил преимущество «матрасников».
Причём в дополнительное время ещё и после двух дерби, опять же с дополнительным временем, откуда на него взять силы)
Ей-богу, хочется реально после такой игры Вини обменять на Мбаппе, Джуд, возможно, свою лучшую игру провёл, просто на космическом уровне, а этот то нырял, то привозил, ко с десяти метров воробьёв уничтожал)) Обидненько) Снова Вини понесло, плохо на него слава влияет...
Да и Камавинга, понятно, что он после травмы, но слишком много пижонства в ущерб игре.
Хотя ладно, не хочется никого сильно ругать, выбил "Атлетико" бесконечными симуляциями, ударами исподтишка, везением, но и характером, конечно, проход дальше, пусть там играет)
Да и не везло не только с тем, что не везло, а что "Атлетико" всё время везло забить с рикошета первыми, на самом деле лезть 120 минут отыгрываться на контратакующий "Атлетико", где частокол в обороне и Гризи всегда гото убежать в контру, ещё то развлечение))
Сегодня никто не сдался, но одним больше повезло.
Причём в дополнительное время ещё и после двух дерби, опять же с дополнительным временем, откуда на него взять силы)
Ей-богу, хочется реально после такой игры Вини обменять на Мбаппе, Джуд, возможно, свою лучшую игру провёл, просто на космическом уровне, а этот то нырял, то привозил, ко с десяти метров воробьёв уничтожал)) Обидненько) Снова Вини понесло, плохо на него слава влияет...
Да и Камавинга, понятно, что он после травмы, но слишком много пижонства в ущерб игре.
Хотя ладно, не хочется никого сильно ругать, выбил "Атлетико" бесконечными симуляциями, ударами исподтишка, везением, но и характером, конечно, проход дальше, пусть там играет)
Да и не везло не только с тем, что не везло, а что "Атлетико" всё время везло забить с рикошета первыми, на самом деле лезть 120 минут отыгрываться на контратакующий "Атлетико", где частокол в обороне и Гризи всегда гото убежать в контру, ещё то развлечение))
Сегодня никто не сдался, но одним больше повезло.
Сегодняшний матч один в один похож на Суперкубок УЕФА 2018,тогда тоже 2:2 в основное и в дополнительное время Атлетико забил два!
Требла не будет
Но с другой стороны,без кубка будет легче выиграть ЛЧ и Чемпионат Испании!
Сегодняшний матч один в один похож на Суперкубок УЕФА 2018,тогда тоже 2:2 в основное и в дополнительное время Атлетико забил два!
Требла не будет
Но с другой стороны,без кубка будет легче выиграть ЛЧ и Чемпионат Испании!
Реал перегорел, надеюсь, локально. Весь матч дергались, не были похожи на себя. С Атлетико работает только полное хладнокровие.
Вини - худший матч в сезоне. Бывает:
Джуд - не припомню полузащитника с таким уровнем влияния на игру.
Модрич, Кроос - бывают и такие серые игры. Как и у Феде.
Первые два гола в ворота Реала - ну должно же было наконец залетать странное не только в ворота соперника.
Отдельное непонимание идеям Анчелотти - состав полузащиты как не был ясен до матча, так и во время. Феде отрезан от атаки, Модрич страховал Карвахаля - неужели это идея?!
Обоих заменили.
Устали, конечно, но плана на игру не было видно толкового.
Удачи в чемпионате и ЛЧ. Отдыха теперь будет больше.
Кому-то Униастостостос и Осасуна, а кому-то Атлетико дважды ;)
Реал перегорел, надеюсь, локально. Весь матч дергались, не были похожи на себя. С Атлетико работает только полное хладнокровие.
Вини - худший матч в сезоне. Бывает:
Джуд - не припомню полузащитника с таким уровнем влияния на игру.
Модрич, Кроос - бывают и такие серые игры. Как и у Феде.
Первые два гола в ворота Реала - ну должно же было наконец залетать странное не только в ворота соперника.
Отдельное непонимание идеям Анчелотти - состав полузащиты как не был ясен до матча, так и во время. Феде отрезан от атаки, Модрич страховал Карвахаля - неужели это идея?!
Обоих заменили.
Устали, конечно, но плана на игру не было видно толкового.
Удачи в чемпионате и ЛЧ. Отдыха теперь будет больше.
Кому-то Униастостостос и Осасуна, а кому-то Атлетико дважды ;)