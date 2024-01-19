«Атлетико» в овертайме обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

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сегодня, 02:19

«Атлетико» обыграл «Реал» (4:2 после овертайма) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. В дополнительное к первому тайму время вратарь «Атлетико» Ян Облак отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте нападающий Альваро Мората снова вывел «Атлетико» вперёд. На 82-й минуте форвард «Реала» Хоселу сравнял счёт.

Игра перешла в овертайм, где на 100-й минуте Антуан Гризманн вывел «Атлетико» вперёд, а на 119-й минуте Родриго Рикельме закрепил преимущество «матрасников».