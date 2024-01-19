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«Атлетико» в овертайме обыграл «Реал» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

сегодня, 02:19
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

«Атлетико» обыграл «Реал» (4:2 после овертайма) в матче 1/8 финала Кубка Испании.

На 39-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Атлетико» Самуэл Лино. В дополнительное к первому тайму время вратарь «Атлетико» Ян Облак отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте нападающий Альваро Мората снова вывел «Атлетико» вперёд. На 82-й минуте форвард «Реала» Хоселу сравнял счёт.

Игра перешла в овертайм, где на 100-й минуте Антуан Гризманн вывел «Атлетико» вперёд, а на 119-й минуте Родриго Рикельме закрепил преимущество «матрасников».

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:52
ЛЧ Стяуа и Црвена звезда выигрывали. И что? Выиграть требл - это сверхрезультат. Нужно быть на пике в течение всего сезона, а не только на 7 игр плей-офф ЛЧ. Лишь нескольким клубам это удалось и Реал не в их числе.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 12:46
Ну да,у Барсы будет
Рычаги они такие!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ruslanhb (раскрыть)
сегодня в 12:45, ред.
У "Барселоны" плохая полузащита, может быть? Педри, Гави, Де Йонг, чьи проблемы, что вы топового Рафинью покупаете из "Лидса" и через сезон он как игрок РПЛ выглядит?) С таким подходом вечно плохая полузащита будет, просто у одного клуба все игроки прогрессируют, а другой покупает топового Киссье, и он на лавке у него стухает)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ruslanhb (раскрыть)
сегодня в 12:41, ред.
Если ты говоришь про ошибки судей, ты вообще не смотрел матчи "Реала" в этом сезоне, единственные ошибки судей в пользу "Реала" (а, скорее, спорные моменты) были в одном матче - в финале Суперкубка с "Барселоной", причём они ничего не решали. И то потому, что "Реал" официальную жалобу на судейство перед этим матчем накатал.

Кроме этого, "Реал" пробил два пенальти, например - 16-е место в Ла Лиге)

Кстати, как там Негрейра, не забыли ему очередной транш отправить?)
ruslanhb
ruslanhb ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:39
Вот и посмотрим на Беллингхема.
Agamaga_
Agamaga_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:37
Я в курсе, что у Реала нет требла. У Барсы будет, но не в этом сезоне.
ruslanhb
ruslanhb ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:36, ред.
Ублажать плохую игру команды говоря очевидные вещи - в крови у всех болельщиков Реала.

Откровенное везение, ошибки судей, усталость, хорошая полузащита - вот сегодняшний Реал.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:28
Я к сожалению не видел игру Атлетико с Барсой. Возможно, игровой спад был, возможно ещё что другое. Но, как я писал, был просто неприятно удивлен, почему Симеоне повелся на дворовую беготню Жирону, втянулся в не свой футбол и проиграл. Павел, при всем моем, Безграничном Уважении к Анчелотти, но у него, как и у любого большого тренера случаются ошибки и просчеты.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:16, ред.
Проблема в том, что этот футбол ограничен, он подходит против игры только против атакующих команд и только если они первые пропускают.

Для примера - даже непонятный Хави его переиграл, потому что "Барселона" сама не слишком лезет вперёд и топчется в центре поля, что Симеоне не подходит.

Или можно посмотреть статистику, у АТМ практически никогда нет волевых побед, если они первыми пропускают, они практически всегда проигрывают - во всех пяти проигрышных матчах они первыми пропускали.

И так же почти все победы, когда они забивали первыми.

Именно поэтому я говорил, что им повезло вчера первым забить) иначе по статистике они должны бы были проиграть)

Или можно, опять же, посмотреть их статистику с классическими контратакующими командами, которые сами сидят в обороне - "Бетис" и "Мальорка", они забили им один мяч за два матча.
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga_ (раскрыть)
сегодня в 12:14
У Реала нет требла и в этом году не будет!
У Барселоны будет?
Или ждём обычный разгром в плей-офф лч?
Agamaga_
Agamaga_ ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 12:10
А когда был требл?
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:04
Вини талантливый игрок, но несколько предсказуемый. Все его забегания, финты- уже общеизвестны. Вчера, Симеоне, на каждом участке поля создавал численное преимущество. Мне это напомнило Бородинское сражение, когда Наполеон, гениально маневрируя войсками, на каждой позиции создавал численное превосходство.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:00
Я согласен, усталость накапливается. Но не думаю, что только этим можно и нужно объяснять неудачу Реала. Вчера, в игре Анчелотти, я ничего нового не увидел. А, Симеоне, просто напомнил о себе самом и о своем футболе...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:58
Я бы в воскресенье что-нибудь вроде Хоселу и Родриго и Браимушку поставил в основу, Джуду надо отдохнуть обязательно, а Вини голову остудить от психоза)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:55
Тут ещё Анчелотти нужно будет подумать, как дальше дать команде отдохнуть, потому что ближайшие сложные игры такие:

1 февраля игра на выезде с "Хетафе", а через три дня - дома с "Атлетико"
11 февраля выезд с "Жироной", а 13 февраля (через день !!!) - игра в ЛЧ на выезде с "Ляйпцигом".

Отрезок прямо неприятный)
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:45, ред.
Павел, в футболе, любой гол- это чья-та ошибка. Вчера, возможно, Реал ошибался чаще соперника. Я не отрицаю усталость игроков Реала или возможно ещё что-то, только об игре Атлетико. Недавно, я спрашивал, Вас, Павел, в чем причина такой провальной игры Симеоне, и где, тот футбол, который мы помним? Вот, вчера футбол Симеоне вернулся. Это не значит, конечно, что всегда будет, так как вчера, но, в одной конкретной игре Атлетико сыграл лучше.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 11:44
Молодцы атлеты
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:38, ред.
Уверяю, всё-таки, что это не учебник, Виктор. Неважно даже, как "Реал" обыграл "Барселону", он отбегал все 90 минут с ней, и у "Реала" было за 8 дней - 2 игры, а у АТМ - одна. И на подготовку к Кубку у АТМ было 8 дней, а у "Реала" - 4, что, с учётом того, что до этого были всё-таки две достаточно тяжёлые игры подряд, точно не много.

И факты тут, как я говорил, 4 невынужденных гола из 6-ти после грубых ошибок. Не-усталые футболисты такого уровня так не играют.

Да и Симеоне не затащил, он просто всегда так играет, дальше у него два варианта - либо АТМ забивают первыми и встают в оборону и ждут контры, а для такого футбола у него всё есть, и защитно-ориентированный коллектив, и, конечно, быстрые контратакующие игроки, в таком случае они чаще выигрывают, либо они пропускают первые, и тогда им приходится лезть вперёд всей командой, что они не умеют, и они скорее всего проигрывают.

Первый сценарий - случайно, из-за обреза Рюдигера, которому тройной объем работы приходится выполнять - дважды сыграл сегодня, второй сыграл с "Жироной", где, отыгрываясь, они полезли вперёд и им нагрузили авоську))

Поэтому, пропусти АТМ первыми, что было очень вероятно - вспомним соло проход Беллингема с ударом в перекладину и промахом Вини с 10 метров - и АТМ пришлось бы играть в открытый футбол, и, вероятно, за первым голом они пропустили бы ещё не один)
Capral
Capral
сегодня в 11:26
Сенатов, какая усталость и после кого- после Барсы, которую Реал взял голыми руками и фактически без борьбы?! Вчера, уже даже в конце добавленного времени Реал пытался прессинговать! Симеоне затащил соперника в болото своего вязкого, оборонительного футбола, и вместе с тем очень остро контратаковал!!! Вчерашняя игра Атлетико- это Пособие, Учебник, как надо побеждать Реал!!! И дело не в усталости, просто в этом матче, одна футбольная идеология победила другую!!! Второй тайм и дополнительное время- прошли уже с игровым преимуществом Атлетико.
eleven LC
eleven LC ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:16, ред.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 10:34
    Нисколько не удивлён поражению "Реала". После принципиальных матчей с "Барселоной", когда ты выхолащен по полной программе и физически и, прежде всего, психологически, на следующий матч у тебя просто не хватает душевных сил. Ты так же бежишь, так же комбинируешь, физически ты чувствуешь себя превосходно, но всё делаешь как бы по инерции, на мастерстве, но без того заряда энергии, который необходим для положительного результата.
    Для зрителя и тренера ты такой же мощный, как всегда, но...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 10:25, ред.
    Супер-усталость, третье дерби считай за неделю, второе с доп. временем, об этом говорит даже статистика матча - 4 гола из 6-ти - рикошеты и прямые привозы. А обороняться всегда проще, учитывая футбол Диего, куда сложнее усталыми кружева плести, чем сидеть в обороне и ждать контры) С МС тогда была абсолютная усталость - Модрич уже в матчах с "Челси" половину передач сопернику отдавал, а Феде вообще играл с травмой на уколах, да и без опорника клуб был вообще, напомню.

    Кстати, говоря об усталости, у "Реала" матч через 2.5 дня после Кубка опять, в воскресенье днём) Хорошо, что с "Альмерией")
    kalyh_71.71
    kalyh_71.71 ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 10:17
    Через лет 10 может и возьмут если Перец проплатит.
    kalyh_71.71
    kalyh_71.71 ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 10:16
    А Мадрид такой же от Кристины научились нырять как дельфины. Особено Винипух.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 10:16
    ...так, вспомним с Сити в полуфинале ЛЧ ,там вообще обнулили Реал, в прямом и переносном смысле, где то надо помечать тренеру
    особенности поражения, когда игра становится никакой,безвольной...!!!
    balalay
    balalay
    сегодня в 10:16
    автобус Атлетико был прекрасен, просто совершенен в овертаймах - команда играла просто гениально на контратаках, как совсем недавно Реал забивал в контратаках Барсе, разрывая все в клочья
    у Реала вроде и игра была и попытки - но игроки на поле не бойцы, Рюдигер из второй лиги вообще недоигрок
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:10
    У "матрасов" с характером всё в поряде!
    shur
    shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 10:04
    ...Морато гнилой, он мне Гусева Ролана напомнил, как в Цска перешёл, как будто ошалел ,налево направо динамовцев косил...!
    Атлетико как всегда прикинулось беззащитной овечкой, малейшее
    косание и здоровенные мужики подают с рёвом на поле...! Конечно
    и у нас есть проблемы, был бы хладнокровный Бензема, а тут опять нервы, обиды,угрозы и полное выпадание из игры - малыш Вини ,когда же он повзраслеет...! Хала Мадрид, впереди только хорошее!!!
    Тhe Witcher
    Тhe Witcher
    сегодня в 09:16
      5hbyp6scvj2w
      5hbyp6scvj2w
      сегодня в 09:09
      Молодцы матрасники... умеют во время нажать и добиться своего.
      Гость
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