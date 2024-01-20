Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Арсенал» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас»

вчера, 17:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)5 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ (5:0).

На 11-й минуте счёт открыл Габриэль. Автогол Дина Хендерсона на 37-й удвоил преимущество хозяев. На 59-й «канониры» забили 3-й мяч — отличился Леандро Троссард. Габриэл Мартинелли на 90+4-й сделал счёт более крупным, а на 90+5-й оформил дубль.

«Арсенал» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. «Кристал Пэлас» — 14-й, у команды 21 балл.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Милан» одержал волевую победу над «Удинезе»
Сегодня, 00:48
ПСЖ победил «Орлеан» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
Сегодня, 00:37
«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком», идущим на 3-м месте в Ла Лиге
Вчера, 22:26
«Байер» на последних минутах вырвал победу у «Лейпцига»
Вчера, 22:25
«Рома» переиграла «Верону» в первом матче под руководством Де Росси
Вчера, 21:54
Хет-трик Бен-Йеддера вывел «Монако» в 1/8 финала Кубка Франции
Вчера, 21:28
Сортировать
Все комментарии
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 06:20


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


aNOOBis
aNOOBis ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:35
Вратарей в АПЛ блокируют примерно всегда. Сегодня не самые даже вопиющие случаи. Арсенал точно также страдал от этого.
aNOOBis
aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
вчера в 20:33
Есть Габриэл номер 6, зачем покупать центрфорварда? (горькая ирония)
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:08
Поздравляю лондонский Арсенал и всех болельщиков этого клуба с великолепной победой! Может Арсенал опять наберёт отличную форму?!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:49
Мартинелли расчехлился, заметь!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:38
Что то Арсенал разошелся не на шутку !
xajaks
xajaks ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:18
с Жезусом в нападении врядли....
Alexander Zverev
Alexander Zverev
вчера в 18:16
Долгожданная победа Арсенала. Спасибо ребята за такую игру!
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:02
Поздравляю всех пушкарей с долгожданной победой, а то конец года был не очень приятным для нас, вот, первый матч в новом году и победа! Да, КР был обезкровлен потерей нескольких основных игроков, да и вообще команда Ходжсона сейчас одна из худших команд по игре, но это как говорится не наши проблемы, нам было важно уверенно победить, что бы добавить настроя и уверенности команде! Команда сегодня была свежа, быстра, и голодна, вояж в Эмираты пошел на пользу, главное не сбавлять оборотов
Пэлас скорее всего отправит Роя в отставку, там уже и болельщики выражают недовольствие во всю..... вот только кто сможет исправить ситуацию???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:56
Да....
Пушкари подтвердили класс!
Болел Арсенала с Викторией!
Capral
Capral
вчера в 17:52
Всех болельщиков Арсенала с победой!!! Павла и Саркиса- в частности!!!
Немецкий комментатор, на SKY Sport, был в особенном восторге от первого и третьего гола лондонцев!!!
Master Shake
Master Shake
вчера в 17:51
Чемпионство всё ближе!!!
112910415
112910415
вчера в 17:51
биться за лидерство !
Neutron021
Neutron021
вчера в 17:42
Уведомляю участников КП, что только что многие из них были на грани Game over и "И снова здравствуй, Антоха Заболотный!", но пока отскочили,— цитирую великого классика современности.

Гости могли и забить хоть один, у них были моменты. Повезло. До финала 10 дней.
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:42
Порезвились
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:40
Убедительная и очень важная победа Арсенала!
Пушкари снова в лидирующей тройке!
Но главные матчи - впереди.
Тристан
Тристан
вчера в 17:37
Свежий и отдохнувший Арсенал видно и по игре, и по счету. Поздравляю с победой. теперь главное не остаться в плену ложных иллюзий - нужны покупки в линию атаки.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:31
Жалко КП. Но сценарий игры не в их пользу пошел - 2 ранних гола с углового, вратаря откровенно блокируют и у дальней штанги пустая зона. Сам Пэлас не делал так в ответ. Интересно будет глянуть как сам Арсенал справится в других матчах с такой идеей. Вели в счете спокойно, но эти безнаказанные нырки еще - просто фейспалм.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:27
КП не особо умеет защищаться, поэтому не представляет традиционно проблем для Доминатора. Но всё равно хорошая победа должна вселить некоторую уверенность, хорошо бы вернуться к борьбе за лидерство (хотя не уверен в этом).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 