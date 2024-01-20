«Арсенал» одержал крупную победу над «Кристал Пэлас»

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вчера, 17:25

«Арсенал» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 21-го тура АПЛ (5:0).

На 11-й минуте счёт открыл Габриэль. Автогол Дина Хендерсона на 37-й удвоил преимущество хозяев. На 59-й «канониры» забили 3-й мяч — отличился Леандро Троссард. Габриэл Мартинелли на 90+4-й сделал счёт более крупным, а на 90+5-й оформил дубль.

«Арсенал» занимает 3-е место в чемпионате Англии, имея в активе 43 очка. «Кристал Пэлас» — 14-й, у команды 21 балл.