Египет сыграл вничью с Ганой на Кубке Африканских Наций

1705615138

сегодня, 00:58

Сборная Египта сыграла вничью со сборной Ганы (2:2) в матче группового этапа Кубка Африканских Наций.

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий Ганы Мохаммед Кудус. На 69-й минуте форвард Египта Омар Мармуш сравнял счёт. На 71-й минуте Кудус оформил дубль, чем снова вывел Гану вперёд. Однако на 74-й минуте нападающий Египта Мостафа Абдаллах сравнял счёт.

Египет идёт на 2-м месте в группе В (2 очка), Гана занимает 4-е место (1 очко).