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Египет сыграл вничью с Ганой на Кубке Африканских Наций

сегодня, 00:58
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет2 : 2Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Сборная Египта сыграла вничью со сборной Ганы (2:2) в матче группового этапа Кубка Африканских Наций.

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий Ганы Мохаммед Кудус. На 69-й минуте форвард Египта Омар Мармуш сравнял счёт. На 71-й минуте Кудус оформил дубль, чем снова вывел Гану вперёд. Однако на 74-й минуте нападающий Египта Мостафа Абдаллах сравнял счёт.

Египет идёт на 2-м месте в группе В (2 очка), Гана занимает 4-е место (1 очко).

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Стадион «Стад Феликс Хоуфоует-Боини»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер сборной Ганы
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
главный результат - травма Салаха ! (
hm4b7xu9zz8j
hm4b7xu9zz8j
сегодня в 07:35
Не дали себя в обиду чёрные звёзды
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:04
Конечно не привычные места сборные занимают, но как кажется наверстают упущенное
Гане тем более надо возвращаться если помнить как они на прошлом Кубке Африки отметились
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:41
Казалось что Египет должен выносить Гану , ан нет !
Гость
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