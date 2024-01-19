Египет сыграл вничью с Ганой на Кубке Африканских Наций

Сборная Египта сыграла вничью со сборной Ганы (2:2) в матче группового этапа Кубка Африканских Наций.
В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил нападающий Ганы Мохаммед Кудус. На 69-й минуте форвард Египта Омар Мармуш сравнял счёт. На 71-й минуте Кудус оформил дубль, чем снова вывел Гану вперёд. Однако на 74-й минуте нападающий Египта Мостафа Абдаллах сравнял счёт.
Египет идёт на 2-м месте в группе В (2 очка), Гана занимает 4-е место (1 очко).
Гане тем более надо возвращаться если помнить как они на прошлом Кубке Африки отметились
Гане тем более надо возвращаться если помнить как они на прошлом Кубке Африки отметились