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Защитник сборной Японии переходит в «Лутон Таун»

вчера, 10:48

«Лутон Таун» подпишет защитника «Сент-Трюйдена» и сборной Японии Дайки Хашиоку. Сделка согласована. Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Также Хашиокой интересовались «Лидс» и «Трабзонспор».

Японец перешёл в «Сент-Трюйден» зимой 2022 года. В текущем сезоне чемпионата и кубка Бельгии 24-летний правый защитник сыграл 19 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Хашиоку в 2 миллиона евро.

Ранее «Лутон Таун» объявил о подписании защитника «Рединга».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:28
хороший японец никому не повредит !
jhvmcm7yg73c
jhvmcm7yg73c
вчера в 11:09
Теперь пол Японии будет болеть за Лутон.
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