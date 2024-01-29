Защитник сборной Японии переходит в «Лутон Таун»

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вчера, 10:48

«Лутон Таун» подпишет защитника «Сент-Трюйдена» и сборной Японии . Сделка согласована. Сегодня игрок пройдёт медицинское обследование. Сумма трансфера составит 2 миллиона евро. Также Хашиокой интересовались «Лидс» и «Трабзонспор».

Японец перешёл в «Сент-Трюйден» зимой 2022 года. В текущем сезоне чемпионата и кубка Бельгии 24-летний правый защитник сыграл 19 матчей, забил 2 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Хашиоку в 2 миллиона евро.

Ранее «Лутон Таун» объявил о подписании защитника «Рединга».