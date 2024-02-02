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Клуб «Кру Александра» взял в аренду защитника «Брайтона»

вчера, 18:33

Защитник Эд Тёрнс на правах аренды пополнил состав команды «Кру Александра» из английской Лиги 2.

Футболист принадлежит «Брайтону», ранее он был отозван из аренды в «Лейтон Ориент».

«Кру Александра» идет на 5-м месте в своей лиге.

Клуб «Кру Александра» взял в аренду защитника «Брайтона»

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Все комментарии
7wsftp8jpsmy
7wsftp8jpsmy ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:52
Спасибо, исправили.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 20:13
Фото на картинке такое, словно у игрока лицо в крови. Жуть.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:47, ред.
Это хорошо, что не «Хрю-хрю Александра» написали!!!
Правильно команда называется «Кру Александра», который был основан в 1877 году и назван в честь Александры Датской.
Сам же клуб из города Кру, графство Чешир, Северо-Западная Англия.
Кру (англ. Crewe, английское произношение: [ˈkruː]) — город в графстве Чешир в Великобритании, входит в состав унитарной единицы Восточный Чешир.
Отсюда и название «Кру Александра».
Ох, я уже не раз говорил, не верьте автоматическому переводчику текстов, проверяйте информацию.
8rb94y34r9q4
8rb94y34r9q4
вчера в 18:55
Падает всё ниже и ниже.
Гость
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