Защитник Эд Тёрнс на правах аренды пополнил состав команды «Кру Александра» из английской Лиги 2.
Футболист принадлежит «Брайтону», ранее он был отозван из аренды в «Лейтон Ориент».
«Кру Александра» идет на 5-м месте в своей лиге.
Защитник Эд Тёрнс на правах аренды пополнил состав команды «Кру Александра» из английской Лиги 2.
Футболист принадлежит «Брайтону», ранее он был отозван из аренды в «Лейтон Ориент».
«Кру Александра» идет на 5-м месте в своей лиге.
Правильно команда называется «Кру Александра», который был основан в 1877 году и назван в честь Александры Датской.
Сам же клуб из города Кру, графство Чешир, Северо-Западная Англия.
Кру (англ. Crewe, английское произношение: [ˈkruː]) — город в графстве Чешир в Великобритании, входит в состав унитарной единицы Восточный Чешир.
Отсюда и название «Кру Александра».
Ох, я уже не раз говорил, не верьте автоматическому переводчику текстов, проверяйте информацию.
Правильно команда называется «Кру Александра», который был основан в 1877 году и назван в честь Александры Датской.
Сам же клуб из города Кру, графство Чешир, Северо-Западная Англия.
Кру (англ. Crewe, английское произношение: [ˈkruː]) — город в графстве Чешир в Великобритании, входит в состав унитарной единицы Восточный Чешир.
Отсюда и название «Кру Александра».
Ох, я уже не раз говорил, не верьте автоматическому переводчику текстов, проверяйте информацию.