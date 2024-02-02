Клуб «Кру Александра» взял в аренду защитника «Брайтона»

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вчера, 18:33

Защитник на правах аренды пополнил состав команды «Кру Александра» из английской Лиги 2.

Футболист принадлежит «Брайтону», ранее он был отозван из аренды в «Лейтон Ориент».

«Кру Александра» идет на 5-м месте в своей лиге.