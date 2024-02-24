Александер-Арнольд нанял телохранителя, чтобы защититься от фанатки

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вчера, 12:58

Защитник «Ливерпуля» нанял телохранителя для защиты от фанатки, которая пытается вступить с ним в интимную связь.

В течение всего прошлого года игрок страдал от преследований со стороны поклонницы, которая шла за ним на базу, на стадион и в ресторан. Она даже была у него дома.

Трент пытался решить проблему самостоятельно, устанавливая более совершенные системы видеонаблюдения с сигнализацией, меняя номера телефона и адрес электронной почты, на которую часто приходили сообщения неприличного характера.

Полиция порекомендовала футболисту не отмечать в соцсетях свое местоположение и маршруты передвижения. Клуб знает об этой ситуации и старается помочь Тренту.