Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

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вчера, 13:23

Узнаем, кто развлекает зрителей в США и Канаде.

Интерес к МЛС подогрел переход Лионеля Месси в «Интер Майами», поэтому теперь за чемпионатом из Северной Америки будет следить весь мир. Это вполне логично, ведь аргентинца многие считают самым великим футболистом в истории.

Американцы умеют продавать товар и создавать шоу. Одним из клубов МЛС владеет Мэттью МакКонахи, он уж точно знает, как привлечь зрителя. Но и другие команды могут порадовать экстравагантностью. Как мы знаем, у каждого клуба есть свой талисман. Так кто же развлекает людей в МЛС ?

Козмо — «Лос-Анджелес Гэлакси»

Инопланетянин, который оказался на нашей планете и полюбил футбол. Играть за «Гэлакси» ему не разрешили, потому что он не человек, поэтому пришлось найти для себя другое занятие.

Кью — «Сан-Хосе»

Говорят, что он родился в результате великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, ест чернику и любит футбол.

Бензопильщик — «Портленд Тимберс»

Нет, это не герой одного из американских ужастиков, просто мужчина с бензопилой. После каждого гола «Портленда» он пилит дерево.

«Колорадо Рэпидс» — Марко ван Бизон

Очень милый парень, он явно нравится детям.

«Сиэтл Саундерс» — Сэмми Саундер

Касатка, которая выглядит устрашающе. Этот парень явно детям не нравится.

«Ванкувер» — Спайк

В реальной жизни птица зимородок размером немного крупнее воробья, но в нашем случае это не так. Это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла.

Ястреб — «Торонто»

В этом канадском клубе решили использовать ястреба. Не показывайте это болельщикам «Бенфики».

Ужасный лев — «Реал Солт-Лейк»

В этом клубе маскотом выступает лев, но и он выглядит довольно пугающе. Словно задумал что-то нехорошее.

Впрочем, раньше было еще хуже. Тут он скорее смахивает на Чубакку из «Звёздных воин».

«Спортинг Канзас» — Блю

Кто у нас хороший мальчик? Согласитесь, этот маскот вызывает улыбку и доброту. Милота в чистом виде.

«Цинциннати» — Гэри

Это не просто обычный лев, как может сперва показаться! У него есть крылья. Да, крылатый лев Гэри.

«Орландо Сити» — Кингстон

Как вы думаете, кто будет следующим? Все верно, это снова лев.

«Филадельфия Юнион» — Пханг

Завершает нашу подборку змея с ирокезом. Довольно креативно и необычно!

Интересные персонажи собрались среди маскотов в МЛС . Вероятно, что эти образы будут дорабатываться, ведь скоро в США начнется бум на соккер — там готовятся к проведению чемпионата мира.

Какой из талисманов вам понравился больше всего?