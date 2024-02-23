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Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

вчера, 13:23
Талисман

Узнаем, кто развлекает зрителей в США и Канаде.

Интерес к МЛС подогрел переход Лионеля Месси в «Интер Майами», поэтому теперь за чемпионатом из Северной Америки будет следить весь мир. Это вполне логично, ведь аргентинца многие считают самым великим футболистом в истории.

Американцы умеют продавать товар и создавать шоу. Одним из клубов МЛС владеет Мэттью МакКонахи, он уж точно знает, как привлечь зрителя. Но и другие команды могут порадовать экстравагантностью. Как мы знаем, у каждого клуба есть свой талисман. Так кто же развлекает людей в МЛС?

Козмо — «Лос-Анджелес Гэлакси»

Инопланетянин, который оказался на нашей планете и полюбил футбол. Играть за «Гэлакси» ему не разрешили, потому что он не человек, поэтому пришлось найти для себя другое занятие.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Кью — «Сан-Хосе»

Говорят, что он родился в результате великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, ест чернику и любит футбол.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Бензопильщик — «Портленд Тимберс»

Нет, это не герой одного из американских ужастиков, просто мужчина с бензопилой. После каждого гола «Портленда» он пилит дерево.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Колорадо Рэпидс» — Марко ван Бизон

Очень милый парень, он явно нравится детям.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Сиэтл Саундерс» — Сэмми Саундер

Касатка, которая выглядит устрашающе. Этот парень явно детям не нравится.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Ванкувер» — Спайк

В реальной жизни птица зимородок размером немного крупнее воробья, но в нашем случае это не так. Это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Ястреб — «Торонто»

В этом канадском клубе решили использовать ястреба. Не показывайте это болельщикам «Бенфики».

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Ужасный лев — «Реал Солт-Лейк»

В этом клубе маскотом выступает лев, но и он выглядит довольно пугающе. Словно задумал что-то нехорошее.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Впрочем, раньше было еще хуже. Тут он скорее смахивает на Чубакку из «Звёздных воин».

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Спортинг Канзас» — Блю

Кто у нас хороший мальчик? Согласитесь, этот маскот вызывает улыбку и доброту. Милота в чистом виде.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Цинциннати» — Гэри

Это не просто обычный лев, как может сперва показаться! У него есть крылья. Да, крылатый лев Гэри.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Орландо Сити» — Кингстон

Как вы думаете, кто будет следующим? Все верно, это снова лев.

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

«Филадельфия Юнион» — Пханг

Завершает нашу подборку змея с ирокезом. Довольно креативно и необычно!

Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Интересные персонажи собрались среди маскотов в МЛС. Вероятно, что эти образы будут дорабатываться, ведь скоро в США начнется бум на соккер — там готовятся к проведению чемпионата мира.

Какой из талисманов вам понравился больше всего?

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:35
"...в этом канадском клубе решили использовать ястреба. Не показывайте это болельщикам Бенфики..."

У Торонто — классный ястреб, у Бенфики — не менее прекрасный орёл. Абсолютно разные птицы, хоть и относятся к одному семейству ястребиных.

"...это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла..."

У Сиэтла маскот косатка. Кстати, автор сам об этом написал выше. Никакого отношения к акулам она не имеет.

А так, довольно-таки интересные существа.
csgasbq66255
csgasbq66255
вчера в 19:04
Прикольные талисманчики! МЛС приличная по уровню лига!
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:03
У Торонто ястреб выглядит наиболее серьёзно!!!!
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
вчера в 17:10
не понял почему торонтского ястреба нельзя показывать болелам Бенфики??? ястребы едят орлов или что??
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:42
Ужасный лев "смахивающий" на Чубакку и не предполагает как рискует обнимая девочку...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:34
"Касатка, которая выглядит устрашающе. Этот парень явно детям не нравится."

Автор, наверное, не в курсе, что касатки на людей не нападают, а вот большинство людей в курсе)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 14:31
А МЛС это принято, обращают внимание на такие вещи.
Гость
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