Огромный зимородок, змея с ирокезом и бензопильщик. Талисманы клубов МЛС

Узнаем, кто развлекает зрителей в США и Канаде.
Интерес к МЛС подогрел переход Лионеля Месси в «Интер Майами», поэтому теперь за чемпионатом из Северной Америки будет следить весь мир. Это вполне логично, ведь аргентинца многие считают самым великим футболистом в истории.
Американцы умеют продавать товар и создавать шоу. Одним из клубов МЛС владеет Мэттью МакКонахи, он уж точно знает, как привлечь зрителя. Но и другие команды могут порадовать экстравагантностью. Как мы знаем, у каждого клуба есть свой талисман. Так кто же развлекает людей в МЛС?
Козмо — «Лос-Анджелес Гэлакси»
Инопланетянин, который оказался на нашей планете и полюбил футбол. Играть за «Гэлакси» ему не разрешили, потому что он не человек, поэтому пришлось найти для себя другое занятие.
Кью — «Сан-Хосе»
Говорят, что он родился в результате великого землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, ест чернику и любит футбол.
Бензопильщик — «Портленд Тимберс»
Нет, это не герой одного из американских ужастиков, просто мужчина с бензопилой. После каждого гола «Портленда» он пилит дерево.
«Колорадо Рэпидс» — Марко ван Бизон
Очень милый парень, он явно нравится детям.
«Сиэтл Саундерс» — Сэмми Саундер
Касатка, которая выглядит устрашающе. Этот парень явно детям не нравится.
«Ванкувер» — Спайк
В реальной жизни птица зимородок размером немного крупнее воробья, но в нашем случае это не так. Это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла.
Ястреб — «Торонто»
В этом канадском клубе решили использовать ястреба. Не показывайте это болельщикам «Бенфики».
Ужасный лев — «Реал Солт-Лейк»
В этом клубе маскотом выступает лев, но и он выглядит довольно пугающе. Словно задумал что-то нехорошее.
Впрочем, раньше было еще хуже. Тут он скорее смахивает на Чубакку из «Звёздных воин».
«Спортинг Канзас» — Блю
Кто у нас хороший мальчик? Согласитесь, этот маскот вызывает улыбку и доброту. Милота в чистом виде.
«Цинциннати» — Гэри
Это не просто обычный лев, как может сперва показаться! У него есть крылья. Да, крылатый лев Гэри.
«Орландо Сити» — Кингстон
Как вы думаете, кто будет следующим? Все верно, это снова лев.
«Филадельфия Юнион» — Пханг
Завершает нашу подборку змея с ирокезом. Довольно креативно и необычно!
Интересные персонажи собрались среди маскотов в МЛС. Вероятно, что эти образы будут дорабатываться, ведь скоро в США начнется бум на соккер — там готовятся к проведению чемпионата мира.
Какой из талисманов вам понравился больше всего?
У Торонто — классный ястреб, у Бенфики — не менее прекрасный орёл. Абсолютно разные птицы, хоть и относятся к одному семейству ястребиных.
"...это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла..."
У Сиэтла маскот косатка. Кстати, автор сам об этом написал выше. Никакого отношения к акулам она не имеет.
А так, довольно-таки интересные существа.
У Торонто — классный ястреб, у Бенфики — не менее прекрасный орёл. Абсолютно разные птицы, хоть и относятся к одному семейству ястребиных.
"...это была бы идеальная пара для акулы из Сиэтла..."
У Сиэтла маскот косатка. Кстати, автор сам об этом написал выше. Никакого отношения к акулам она не имеет.
А так, довольно-таки интересные существа.
Автор, наверное, не в курсе, что касатки на людей не нападают, а вот большинство людей в курсе)
Автор, наверное, не в курсе, что касатки на людей не нападают, а вот большинство людей в курсе)