«Челси» продаёт билеты по 5 000 фунтов стерлингов. Это рекорд АПЛ

1708713110

вчера, 21:31

«Челси» установил самую высокую цену на билеты среди всех команд Английской Премьер-Лиги.

Билеты на матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в начале апреля, за скамейкой Маурисио Почеттино стоят 5 000 фунтов стерлингов — рекорд для АПЛ .

До этого самыми дорогими были билеты пакета «автограф», которые «Манчестер Сити» продавал за 4 200 фунтов стерлингов. Однако они включали в себя не просто просмотр матча, а встречу с легендой клуба, экскурсию по стадиону и другие приятные бонусы.