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«Челси» продаёт билеты по 5 000 фунтов стерлингов. Это рекорд АПЛ

вчера, 21:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед03.04.2024 в 21:45 Не начался

«Челси» установил самую высокую цену на билеты среди всех команд Английской Премьер-Лиги.

Билеты на матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в начале апреля, за скамейкой Маурисио Почеттино стоят 5 000 фунтов стерлингов — рекорд для АПЛ.

До этого самыми дорогими были билеты пакета «автограф», которые «Манчестер Сити» продавал за 4 200 фунтов стерлингов. Однако они включали в себя не просто просмотр матча, а встречу с легендой клуба, экскурсию по стадиону и другие приятные бонусы.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Среднемесячная зарплата в англии 2600. Похоже что много
denhim
denhim
сегодня в 08:28
Мы наблюдаем закат Челси
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:50
Не по статусу ценник середняк завысил.
ABir
ABir
сегодня в 03:16
Наверное кто-то купит
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:37, ред.
Заявить о такой стоимости билета они бесспорно могут. Суть не в этом.
Сначала пусть эти гаврики Боэли покажут отчёт об их полноценной продаже (!), а уж потом козыряет своими понтами!
Если есть, к примеру, 500 мест стоимостью по 5000 весёлых фунтов ..., а приобретут их всего лишь 100 - 200 желающих (утрировано), то тогда где резон от такой коммерции ? Какой будет толк от остальных пустых кресел за такие шальные бабки ?! Возьми и сделай эти места по 3000-3500..., и тогда все их (с долей условности) заполнишь, получив в оконцовке более ёмкий барыш !

P.S. Тщеславные фраера в этом Челси рулят, сдаётся мне ...
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:38
Английский юмор.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:15
Нет, я бы понял, если бы Челси боролся за чемпионство, и эта игра была с прямым конкурентом, но сейчас - смешно!
Отдавать за игру середняка такие деньги?
P.S.: это мое личное мнение - не более.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 23:46
жаль клуб(
Палыч82
Палыч82 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 23:43
По телику еще удобнее картину лицезреть))
minai
minai ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Для меня это дохера . Я не куплю такой билет, это точно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:20
Мало?) Много?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:19, ред.
Челси закрывают??
Прощальные гастроли??

Что можно показать на 5 тысяч фунтов...с носа...
Игроки на данном матче будут голые???
Проигравших казнят после финального свистка???
Непонятно......просмотр чего может стоить 5000 фунтов...и стерлингов???
minai
minai
вчера в 22:05
Но это около 600 тыс. рублей.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:00
На пердивошную игру по пятаку билеты?

Промеса не видели в административных апартаментах Челси?))
Giallorossi
Giallorossi ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:53
Дураков хватает.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:50, ред.
Это просто самая максимальная цена из билетов. Близко к скамейке, типа круто)
За 250 фунтов можно взять на самой высоте и как по мне сверху удобнее всего саму игру наблюдать
PS Спина Почеттино мне была бы не интересна)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:47
Американцы сходят с ума уже…с посещаемостью конечно проблем нет у Челси, купят и эти дорогущие билеты тоже, хотят походу этим хоть как то добрать денег, у всех других конкурентов стадионы существенно больше вмещают, у Челси к слову маленький всего на 40 тысяч человек и очень старый стадион 148 лет.
Но с такими результатами команды, повышение цен…полный бред.
Grundik
Grundik
вчера в 21:45
Я лучше в интернете бесплатно посмотрю, а если кто-то готов платить - флаг в руки.
DXTK
DXTK
вчера в 21:39
Кто будет платить такие деньги чтобы посмотреть на это убожество.
Гость
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