«Челси» продаёт билеты по 5 000 фунтов стерлингов. Это рекорд АПЛ

«Челси» установил самую высокую цену на билеты среди всех команд Английской Премьер-Лиги.
Билеты на матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в начале апреля, за скамейкой Маурисио Почеттино стоят 5 000 фунтов стерлингов — рекорд для АПЛ.
До этого самыми дорогими были билеты пакета «автограф», которые «Манчестер Сити» продавал за 4 200 фунтов стерлингов. Однако они включали в себя не просто просмотр матча, а встречу с легендой клуба, экскурсию по стадиону и другие приятные бонусы.
Но с такими результатами команды, повышение цен…полный бред.
Но с такими результатами команды, повышение цен…полный бред.
За 250 фунтов можно взять на самой высоте и как по мне сверху удобнее всего саму игру наблюдать
PS Спина Почеттино мне была бы не интересна)
За 250 фунтов можно взять на самой высоте и как по мне сверху удобнее всего саму игру наблюдать
PS Спина Почеттино мне была бы не интересна)
Сначала пусть эти гаврики Боэли покажут отчёт об их полноценной продаже (!), а уж потом козыряет своими понтами!
Если есть, к примеру, 500 мест стоимостью по 5000 весёлых фунтов ..., а приобретут их всего лишь 100 - 200 желающих (утрировано), то тогда где резон от такой коммерции ? Какой будет толк от остальных пустых кресел за такие шальные бабки ?! Возьми и сделай эти места по 3000-3500..., и тогда все их (с долей условности) заполнишь, получив в оконцовке более ёмкий барыш !
P.S. Тщеславные фраера в этом Челси рулят, сдаётся мне ...
Сначала пусть эти гаврики Боэли покажут отчёт об их полноценной продаже (!), а уж потом козыряет своими понтами!
Если есть, к примеру, 500 мест стоимостью по 5000 весёлых фунтов ..., а приобретут их всего лишь 100 - 200 желающих (утрировано), то тогда где резон от такой коммерции ? Какой будет толк от остальных пустых кресел за такие шальные бабки ?! Возьми и сделай эти места по 3000-3500..., и тогда все их (с долей условности) заполнишь, получив в оконцовке более ёмкий барыш !
P.S. Тщеславные фраера в этом Челси рулят, сдаётся мне ...