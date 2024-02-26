«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» поборются за юного таланта из «Ювентуса»

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вчера, 09:38

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к нападающему «Ювентуса» и сборной Турции . Лондонский клуб готовит предложение в размере 34 миллионов фунтов. Однако «Ювентус» не продаст игрока дешевле чем за 51 миллион фунтов.

Йилдыз находится в системе «Ювентуса» с июля 2022 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 18-летний атакующий игрок провёл 18 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых забил 3 мяча. Портал Transfermarkt оценивает турка в 10 миллионов евро.

Стоит отметить, что некоторые специалисты считают, что Йилдыз талантливее Криштиану Роналду.