Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Вильярреала»

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна может продолжить карьеру в топ-клубе.
По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также за ситуацией вокруг игрока следят «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Брайтон» и «Атлетико». «Вильярреал» готов продать полузащитника за 60 млн евро.
В нынешнем сезоне Баэна провёл 32 матча за «Вильярреал», в которых забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.
Алекс техничный игрок, который не боится идти в обыгрыш, универсал, который может играть на позиции АПЗ, и на позиции любого вингера.
По своему стилю игры он больше подойдет Сити и из него может получиться вполне отличная замена для КДБ! Так же может заиграть в Арсенале, вот только не знаю вместо кого?! Хаверц это игрок которого привел Артета, а Эдегор это наш мозг....
Алекс техничный игрок, который не боится идти в обыгрыш, универсал, который может играть на позиции АПЗ, и на позиции любого вингера.
По своему стилю игры он больше подойдет Сити и из него может получиться вполне отличная замена для КДБ! Так же может заиграть в Арсенале, вот только не знаю вместо кого?! Хаверц это игрок которого привел Артета, а Эдегор это наш мозг....