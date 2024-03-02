Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Вильярреала»

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вчера, 12:50

Полузащитник «Вильярреала» может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также за ситуацией вокруг игрока следят «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Брайтон» и «Атлетико». «Вильярреал» готов продать полузащитника за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Баэна провёл 32 матча за «Вильярреал», в которых забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.