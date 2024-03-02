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Топ-клубы АПЛ интересуются полузащитником «Вильярреала»

вчера, 12:50

Полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна может продолжить карьеру в топ-клубе.

По данным источника, интерес к 22-летнему футболисту проявляют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Также за ситуацией вокруг игрока следят «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Брайтон» и «Атлетико». «Вильярреал» готов продать полузащитника за 60 млн евро.

В нынешнем сезоне Баэна провёл 32 матча за «Вильярреал», в которых забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:26
Ниже написал плюсы и минусы игрока. Игрок из Астон Виллы предпочтительнее. Сам знаю.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 17:20
Лучше Луиза взять из Астон Виллы, таких игроков сейчас не хватает Ливерпулю.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:19
Алекс привык играть в команде, отдающей предпочтение прямым атакам. И стиль Клоппа подходит ему. Он очень легкий игрок, его вес слишком мал для АПЛ. Не многим игрокам с таким весом удается играть в Премьер-лиге без серьезных травм. Но как игрок он быстро привыкнет и к «Ливерпулю», и к «Арсеналу». Главное это то, что игрок быстрый, шустрый, находчивый. А для полузащитника эти три качества футболиста необходимы. Ливерпулю точно не хватает такого игрока, но есть риск что быстро сломается физически.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 16:20
Он смог бы быстро стать основным футболистом клуба?
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:38
Алекс действительно интересный игрок, который на своих плечах тянет "желтую подводную лодку" в этом сезоне. Раскрыться Алексу помогла аренда в Жирону когда та играла в Сегунде, там он получил шанс и воспользовался им. После возвращения в родную команду, Алекс стал основным и важным игроком в прошлом сезоне и в этом продолжает гнуть свою линию.
Алекс техничный игрок, который не боится идти в обыгрыш, универсал, который может играть на позиции АПЗ, и на позиции любого вингера.
По своему стилю игры он больше подойдет Сити и из него может получиться вполне отличная замена для КДБ! Так же может заиграть в Арсенале, вот только не знаю вместо кого?! Хаверц это игрок которого привел Артета, а Эдегор это наш мозг....
FruttyPups
FruttyPups ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 13:31
спасибо, исправили.
Вещий
Вещий
вчера в 13:30
«Вильярреал» готов ( скорее всего тут должно быть слово "продать") полузащитника за 60.....
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:51
Вот бы в Ливерпуль ему... Алекс хороший полузащитник.
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