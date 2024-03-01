«Вест Хэм» готовит очередной трансфер на 100+ млн евро. Топ-форварда пытается переманить даже Клопп

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сегодня, 15:52

Научились продавать за дорого.

«Вест Хэм» потихоньку превращается в конвейер по продаже английских талантов – всё началось прошлым летом с трансфера Деклана Райса в «Арсенал». Но на этом не закончилось – лондонцы готовы провернуть очередную топ-сделку.

До этого не были замечены в топ-трансферах на выход

«Вест Хэм» с прошлого века не боролся за топ-3. В начале 2010-х коллектив опустился в Чемпионшип – сразу вернулся, но с тех пор лишь изредка претендовал на место даже поблизости к топ-5. Это в последние годы при Дэвиде Мойесе наметился прогресс – «молотобойцы» закрепились в зоне еврокубков. Даже успели пофеерить в Лиге Европы, выиграли Лигу Конференций, теперь снова штурмуют второй по значимости еврокубок.

Английские клубы – особенно в Премьер-Лиге – существуют в других финансовых реалиях. Тратят больше, чем где-либо, – но дороже и продают своих футболистов. При всём этом «молотобойцы» оставались в стороне от больших игр на рынке после скачка цен – пусть и считаются довольно крепким коллективом АПЛ . В топ-10 продаж – только одна крупная сделка (о ней – ниже), а трансферы Карлоса Тевеса в «Ман Сити», Рио Фердинанда в «Лидс», Хавьера Маскерано в «Ливерпуль» остались в 00-х.

Райс открыл золотую жилу

Частью большой игры, в которой участвуют сильнейшие коллективы Премьер-Лиги, «Вест Хэм» стал прошлым летом. Молодой и дерзкий «Арсенал» проиграл чемпионскую гонку выверенному и надёжному как часы, «Ман Сити». Артета продолжил строительство команды-фаворита – для этого потребовались новые трансферы. «Канониры» были готовы раскошелиться, чтобы усилить центр поля. И Райс был приоритетной целью – но борьба была ожесточённой, поскольку конкурентом выступал «Челси», а в летнее трансферное окно включились всё те же «горожане».

3 клуба с крупнейшими бюджетами в лиге боролись за топ-исполнителя с английским паспортом – всё это уже означало, что за опорника предложат жирнейший прайс. «Канониры» быстро вывели переговоры на уровень 100 миллионов фунтов и выше, «небесно-голубые» такие деньги тратить не осмелились. А «аристократы» предпочли соперничать с менее богатым «Ливерпулем» за Мойсеса Кайседо.

Деклан в итоге принёс «молотобойцам» 122 миллиона евро. Лондонцы вдобавок получили опыт переговоров по продаже элитных исполнителей с нужным паспортом в самом расцвете сил. И обновили топ самых дорогих трансферов англичан. С такими доходами «Вест Хэм» уже не боялся нарушить финансовый фэйр-плей – подписал Мохаммеда Кудуса, Эдсона Альвареса и других футболистов на общую стоимость в 144 млн евро.

В сфере интересов «Ливерпуля», МЮ , «Сити», «Челси» — но придётся раскошелиться

Новая возможность жирного заработка появилась у лондонцев как-то слишком быстро. Внимание на себя обратил вингер Джаррод Боуэн. Он рос в «Халле», а после трёх ярких сезонов перебрался на новый уровень – и к реалиям Премьер-лиги привыкал уже в «Вест Хэме».

Его случай отличается от того, как продвигали трансфер Райса. За Деклана клубы охотно предлагали большие деньги из-за нужного паспорта, таланта и возраста. Джаррод тоже англичанин, плюс закрепился в статусе лидера лондонцев в 2022 года, сверкнул и в этом сезоне – сейчас это лучший бомбардир «молотобойцев» в чемпионате (25 матчей, 14 голов). Футболист тоже входит в сферу интересов богатеев – «Ман Сити», «Юнайтед», «Челси». Даже «Ливерпуля» — когда «Вест Хэм» вылетел из Кубка английской лиги от «красных», Юргена Клоппа спросили, кто его любимый футболист, не считая подопечных немца. Наставник назвал Боуэна.

Но отличие – в деталях. Джаррод старше Райса, поэтому окно для его продажи на максимально выгодных условиях куда уже. Кто знает, сможет ли вингер держать взятую планку даже в следующем сезоне. Пока надеяться приходится на ближайшее трансферное окно. Край – лето 2025 года, но тогда Боуэну будет уже 28. Деклан моложе. В то же время «молотобойцы» могут ссылаться на долгосрочный контракт вингера – он действует ещё 6 лет.

Потом могут провернуть то же с Филлипсом

Здесь важно ощущение момента. Благодаря долгосрочному контракту «Вест Хэм» сам может диктовать условия – тем более претенденты готовы тратить деньги. Да и замену Джарроду будет найти не так сложно. Но всё это будет действовать лишь в ближайшие окна. Потом магия иссякнет.

Можно даже замахнуться на то, чтобы подготовить почву для следующей подобной сделки. Прямо сейчас в системе растёт молодой форвард Дивин Мубана, недавно пришёл Джеймс Уорд-Праус. Но все они не подходят – первый ещё слишком молод и вряд ли вырастет до дорогостоящего страйкера. Второму уже 29 – его покупали именно для результата на дистанции пары-тройки лет.

Но есть и Кэлвин Филлипс, которого арендовали у «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола требователен к новичкам – хавбек не смог адаптироваться к требованиям гранда, хотя «Лидсу» за него заплатили крупную сумму. Потраченных денег «горожане» не отобьют. Это на руку «Вест Хэму». Талант Кэлвина точно не иссяк – просто он оказался не готов к феноменальной конкуренции. Приобрести его можно по сниженной стоимости. Под руководством Мойеса в более скромном клубе опорник получит больше доверия и сможет раскрыться заново. А дальше откроется дорога в топ-клубы.

Но пока стоит продумать возможность продажи Боуэна.