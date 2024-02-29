«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Брентфорда»...

Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбеумо может перейти в «Ливерпуль».
«Красные» попытаются подписать форварда по выгодной цене, если «Брентфорд» вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.
В текущей кампании Мбеумо провёл 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.
Конечно я не против Мбеумо, форвард отличный, но Ливерпулю стоит обратить внимание на линию защиты, так как ван Дейк, несмотря на то, что он начал забивать и приносить трофеи в отсутствие Салаха, в защите без хорошего центрального партнёра часто теряет свою зону. Защитники Трент и Робертсон много лет помогали «Ливерпулю» своими действиями, но теперь чаще получают травмы. Я еще не говорю, что после ухода Клоппа некоторые защитники могут покинуть «Ливерпуль». Трент игрок академии, и тесно связан с клубом и городом, вряд ли уйдет, но я не уверен насчет Робертсона. Молодые воспитанники сыграли несколько игр, в том числе в финале Кубка лиги, но выиграли не потому, что играли безупречно, а потому, что «Челси» играл еще хуже. Пока им предстоит расти и расти.
Когда в линии нападении есть Салах, Жота, Диас, Дарвин и Гакпо, не умно купить Мбеумо. Даже если этот трансфер будет стоить дешево. Клопп уйдет, приедет новый тренер и обстановка будет другой.
Конечно я не против Мбеумо, форвард отличный, но Ливерпулю стоит обратить внимание на линию защиты, так как ван Дейк, несмотря на то, что он начал забивать и приносить трофеи в отсутствие Салаха, в защите без хорошего центрального партнёра часто теряет свою зону. Защитники Трент и Робертсон много лет помогали «Ливерпулю» своими действиями, но теперь чаще получают травмы. Я еще не говорю, что после ухода Клоппа некоторые защитники могут покинуть «Ливерпуль». Трент игрок академии, и тесно связан с клубом и городом, вряд ли уйдет, но я не уверен насчет Робертсона. Молодые воспитанники сыграли несколько игр, в том числе в финале Кубка лиги, но выиграли не потому, что играли безупречно, а потому, что «Челси» играл еще хуже. Пока им предстоит расти и расти.
Когда в линии нападении есть Салах, Жота, Диас, Дарвин и Гакпо, не умно купить Мбеумо. Даже если этот трансфер будет стоить дешево. Клопп уйдет, приедет новый тренер и обстановка будет другой.