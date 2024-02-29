«Ливерпуль» намерен подписать нападающего «Брентфорда»...

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вчера, 23:08

Нападающий «Брентфорда» может перейти в «Ливерпуль».

«Красные» попытаются подписать форварда по выгодной цене, если «Брентфорд» вылетит в Чемпионшип по итогам сезона.

В текущей кампании Мбеумо провёл 17 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.