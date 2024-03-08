ПСЖ может попытаться подписать Винисиуса в случае ухода Мбаппе

ПСЖ может попытаться подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в случае ухода из французского клуба Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста RMC Sport Даниэля Риоло.
Контракт бразильского игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
Это какой "гибкий" ум решил, что Вини и Мбаппе на поле не сыграются ?
Последний гол Лейпцигу Вини забивал из позиции центрфорварда; то же само в состоянии делать и Мбаппе, с большей эффективностью, естественно, но всё же.
Ситуативно оба могут оказаться на позициях как левый вингер, так и центрфорвард..., и не испортить погоды. Ну и к чему этот сыр бор ?
P.S. Эти двое найдут общий язык..., естесно, если Карло в РМ рулить останется.
Это какой "гибкий" ум решил, что Вини и Мбаппе на поле не сыграются ?
Последний гол Лейпцигу Вини забивал из позиции центрфорварда; то же само в состоянии делать и Мбаппе, с большей эффективностью, естественно, но всё же.
Ситуативно оба могут оказаться на позициях как левый вингер, так и центрфорвард..., и не испортить погоды. Ну и к чему этот сыр бор ?
P.S. Эти двое найдут общий язык..., естесно, если Карло в РМ рулить останется.