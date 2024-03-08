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ПСЖ может попытаться подписать Винисиуса в случае ухода Мбаппе

сегодня, 20:20

ПСЖ может попытаться подписать нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в случае ухода из французского клуба Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста RMC Sport Даниэля Риоло.

Контракт бразильского игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:53
Это уже не смешно!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:04, ред.
Чушь.
Это какой "гибкий" ум решил, что Вини и Мбаппе на поле не сыграются ?
Последний гол Лейпцигу Вини забивал из позиции центрфорварда; то же само в состоянии делать и Мбаппе, с большей эффективностью, естественно, но всё же.
Ситуативно оба могут оказаться на позициях как левый вингер, так и центрфорвард..., и не испортить погоды. Ну и к чему этот сыр бор ?

P.S. Эти двое найдут общий язык..., естесно, если Карло в РМ рулить останется.
Кип
Кип
сегодня в 21:28
интересно а против зенита ростов также будет играть
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 21:00
Псж может и хочет его подписать, но уверен Вини этого не хочет, даже если покинет Реал, вряд-ли Псж это желанное место. Закончит как Неймар
drug01
drug01
сегодня в 20:34, ред.
Слишком он долго уходит! Пока ничего не ясно!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 20:31
О да, Вини в ПСЖ...
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Нет!
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