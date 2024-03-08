ПСЖ может попытаться подписать Винисиуса в случае ухода Мбаппе

1709918428

сегодня, 20:20

ПСЖ может попытаться подписать нападающего «Реала» в случае ухода из французского клуба . Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста RMC Sport Даниэля Риоло.

Контракт бразильского игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.