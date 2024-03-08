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Фанаты «Барселоны» требуют возвращения в клуб двух воспитанников

сегодня, 15:13

Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы в клуб вернулись два воспитанника команды.

Фаны каталонского клуба требуют, чтобы руководство подписало полузащитников «Лейпцига» Даниэля Ольмо и Хави Симонса, права на которого принадлежат ПСЖ.

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Все комментарии
ghfgwxvbem6w
ghfgwxvbem6w
сегодня в 19:07
Поголосят и сттхнут, денег то нет.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 18:15
Хави можно взять..
a82u5yx9vajn
a82u5yx9vajn ответ -Хостинский- (раскрыть)
сегодня в 17:50
спасибо, поправили
112910415
112910415
сегодня в 16:37
излишняя активность болельщиков )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:02, ред.
Не скажи.
Последний его бестолковый парашют на перекладину Реала..., когда двое немцев набегали по центру в ожидании передачи..., - классика Комедийного жанра.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 15:59
Он, скорее, создавал, за уничтожение моментов отвечали Шешко и Опенда)
Вещий
Вещий
сегодня в 15:52
Болельщики могут просить все что угодно, но есть руководство команды и тренер.
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 15:46
Кордоба должен играть в матче с Ростовом. Его дисквалифицировали на 3 матча + 1 матч условно. Он пропустил уже игру с Оренбургом, Цска и Рубином. Сегодня с Ростовом должен быть в составе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:38
Ольмо ?
Это то чудо, которое запороло столько атак Лейпцига на ворота Реала ?

Этим болельщикам пить меньше надо.
Гость
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