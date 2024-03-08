Фанаты «Барселоны» требуют возвращения в клуб двух воспитанников

Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы в клуб вернулись два воспитанника команды.
Фаны каталонского клуба требуют, чтобы руководство подписало полузащитников «Лейпцига» Даниэля Ольмо и Хави Симонса, права на которого принадлежат ПСЖ.
Болельщики «Барселоны» хотят, чтобы в клуб вернулись два воспитанника команды.
Фаны каталонского клуба требуют, чтобы руководство подписало полузащитников «Лейпцига» Даниэля Ольмо и Хави Симонса, права на которого принадлежат ПСЖ.
Последний его бестолковый парашют на перекладину Реала..., когда двое немцев набегали по центру в ожидании передачи..., - классика Комедийного жанра.
Последний его бестолковый парашют на перекладину Реала..., когда двое немцев набегали по центру в ожидании передачи..., - классика Комедийного жанра.
Это то чудо, которое запороло столько атак Лейпцига на ворота Реала ?
Этим болельщикам пить меньше надо.
Это то чудо, которое запороло столько атак Лейпцига на ворота Реала ?
Этим болельщикам пить меньше надо.