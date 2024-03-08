Флорентино Перес: «Кто такие Мбаппе и Альфонсо Дэвис?»

Болельщики встретили президента «Реала» Флорентино Переса.
Фанаты сказали Пересу: «Вы должны подписать Килиана Мбаппе и Альфонсо Дэвиса. С ними мы выиграем всё».
Флорентино ответил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»
Болельщики встретили президента «Реала» Флорентино Переса.
Фанаты сказали Пересу: «Вы должны подписать Килиана Мбаппе и Альфонсо Дэвиса. С ними мы выиграем всё».
Флорентино ответил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»
О чём юзер, после ответа Переса, состоящего из 3-х слов, должен подумать ? Додумать сам и написать абы что ?
Сделайте полноценную сноску на диалог. В противном случае - новость не о чём.
О чём юзер, после ответа Переса, состоящего из 3-х слов, должен подумать ? Додумать сам и написать абы что ?
Сделайте полноценную сноску на диалог. В противном случае - новость не о чём.
Хотя возможно под Байдена косит... он там ещё с воображаемым другом не здоровается?.
Хотя возможно под Байдена косит... он там ещё с воображаемым другом не здоровается?.