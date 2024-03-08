Флорентино Перес: «Кто такие Мбаппе и Альфонсо Дэвис?»

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сегодня, 09:53

Болельщики встретили президента «Реала» .

Фанаты сказали Пересу: «Вы должны подписать Килиана Мбаппе и Альфонсо Дэвиса. С ними мы выиграем всё».

Флорентино ответил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»