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Флорентино Перес: «Кто такие Мбаппе и Альфонсо Дэвис?»

сегодня, 09:53

Болельщики встретили президента «Реала» Флорентино Переса.

Фанаты сказали Пересу: «Вы должны подписать Килиана Мбаппе и Альфонсо Дэвиса. С ними мы выиграем всё».

Флорентино ответил: «Кто такой Мбаппе? Кто такой Дэвис?»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:55
выпивает, видимо ?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 13:26
троллит фанатов старик
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 13:08, ред.
Несколько слов не по теме статьи, а по подаче новостного материала.

О чём юзер, после ответа Переса, состоящего из 3-х слов, должен подумать ? Додумать сам и написать абы что ?

Сделайте полноценную сноску на диалог. В противном случае - новость не о чём.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:36
Кто такие? Кто такой Мбаппе? Это которому вы всем Мадридом будите вылизывать одно место!
ОПС
ОПС
сегодня в 12:16
А ведь можно и не знать, кто такой Перес.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:38
Как был клоуном так им и остался.
Хотя возможно под Байдена косит... он там ещё с воображаемым другом не здоровается?.
9tz6vjb979dz
9tz6vjb979dz
сегодня в 10:34
Хаха, да уж, Флорентино в своем стиле. Вроде бы и согласился с фанатами, а вроде и подшутил над ними.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 10:21
Мбаппе : Кто такой Перес?.. 😂
aqvsr4u8t54u
aqvsr4u8t54u
сегодня в 10:15
Если Реал подпишет Камерунского Эму-это будет удар по престижу Реала и Переса!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 09:58
Уважаемые женщины нашего сайта! Сердечно поздравляю Вас с праздником весны и очарования! Этот праздник воплощает в себе неувядаемую красоту и нежность, доброту и любовь, является символом вечного продолжения жизни... Удачи Вам во всех начинаниях и женского счастья!
pbnhwt7t2gp9
pbnhwt7t2gp9
сегодня в 09:57
Перес до последнего сохраняет интригу
Гость
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