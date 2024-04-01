В клубе «СКА-Хабаровск» сообщили, когда планируют сыграть на своём поле

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сегодня, 19:59

Генеральный директор клуба « СКА ‑Хабаровск» Михаил Гусев сообщил, что команда планирует провести домашний матч 28‑го тура Первой лиги с «Енисеем» на стадионе в Хабаровске.

Встречи хабаровчан в первенстве России против «Сокола» и нижнекамского «Нефтехимика» по техническим причинам были проведены в Санкт-Петербурге. Поединок первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Сочи» (14 марта) и игра 23-го тура Первой лиги против московского «Торпедо» (18 марта) были перенесены в Сочи. По информации источника, причиной переноса стала неготовность поля домашнего стадиона « СКА -Хабаровска».