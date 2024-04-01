В клубе «СКА-Хабаровск» сообщили, когда планируют сыграть на своём поле

Генеральный директор клуба «СКА‑Хабаровск» Михаил Гусев сообщил, что команда планирует провести домашний матч 28‑го тура Первой лиги с «Енисеем» на стадионе в Хабаровске.
Встречи хабаровчан в первенстве России против «Сокола» и нижнекамского «Нефтехимика» по техническим причинам были проведены в Санкт-Петербурге. Поединок первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Сочи» (14 марта) и игра 23-го тура Первой лиги против московского «Торпедо» (18 марта) были перенесены в Сочи. По информации источника, причиной переноса стала неготовность поля домашнего стадиона «СКА-Хабаровска».
Планируем провести домашний матч на стадионе в Хабаровске 20 апреля. К этому времени всё должно быть хорошо.