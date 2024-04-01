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В клубе «СКА-Хабаровск» сообщили, когда планируют сыграть на своём поле

сегодня, 19:59
СКА-ХабаровскЛоготип футбольный клуб СКА-Хабаровск-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей20.04.2024 Не начался

Генеральный директор клуба «СКА‑Хабаровск» Михаил Гусев сообщил, что команда планирует провести домашний матч 28‑го тура Первой лиги с «Енисеем» на стадионе в Хабаровске.

Встречи хабаровчан в первенстве России против «Сокола» и нижнекамского «Нефтехимика» по техническим причинам были проведены в Санкт-Петербурге. Поединок первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Сочи» (14 марта) и игра 23-го тура Первой лиги против московского «Торпедо» (18 марта) были перенесены в Сочи. По информации источника, причиной переноса стала неготовность поля домашнего стадиона «СКА-Хабаровска».

Планируем провести домашний матч на стадионе в Хабаровске 20 апреля. К этому времени всё должно быть хорошо.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 20:14
В таких условиях какой может быть футбол....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:01
Хорошая новость для болельщиков. Да и когда играют дома то много приходят поболеть за команду.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:00
Даёшь хороших агрономов и хорошие крыши для хороших стадионов...
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