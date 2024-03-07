Работники «Спартака» могут помочь подготовить «Лужники» к матчу «Торпедо»

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вчера, 18:29

Президент «Торпедо» прокомментировал информацию о том, что работники «Спартака» будут участвовать в подготовке поля к игре между «автозаводцами» и «Тюменью».

Встреча 22-го тура Первой лиги пройдёт 11 марта. Днём ранее на стадионе «Лужники» сыграют «Спартак» и «Факел» в рамках 20-го тура РПЛ (эту встречу перенесли из-за неготовности поля на «Лукойл Арене»).