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Работники «Спартака» могут помочь подготовить «Лужники» к матчу «Торпедо»

вчера, 18:29
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень11.03.2024 в 19:30 Не начался

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о том, что работники «Спартака» будут участвовать в подготовке поля к игре между «автозаводцами» и «Тюменью».

Встреча 22-го тура Первой лиги пройдёт 11 марта. Днём ранее на стадионе «Лужники» сыграют «Спартак» и «Факел» в рамках 20-го тура РПЛ (эту встречу перенесли из-за неготовности поля на «Лукойл Арене»).

Соответствующая договорённость есть не между клубами, а между стадионом и московским «Спартаком». Действительно ли работники «Спартака» помогут? Должны, конечно. Наверное.

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Все комментарии
sqnvwcpcyz2m
sqnvwcpcyz2m
вчера в 21:30
Бесплатные субботники ещё никто не отменял
2vra5cq7yp9x
2vra5cq7yp9x
вчера в 19:59
От того что добавят людей трава лучше не станет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:13
Только не доверяйте им газон. Там те ещё специалисты работают...
nubom
nubom
вчера в 19:11, ред.
Как я понял, Волнушкин после матча будет ждать Абаскаля с лопатой ...
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:43
Непонятно как можно было угробить поле на Лукойл Арене...
Гость
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