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Семак оценил состояние газона на стадионе «Урала»

сегодня, 13:52
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил состояние газона в Екатеринбурге перед матчем 20-го тура РПЛ против «Урала», который состоится сегодня по 14:00 по московскому времени.

Готовимся в обычном режиме. Погодные условия типичные для этого времени года. Они вносят свои коррективы в плане качества полей, небольших других аспектов. Тренируемся в таких же условиях, потихоньку ребята адаптируются.

Здесь такое же «весеннее» поле, травы очень мало, она молодая. Главное, чтобы оно не «разъехалось». Хороших полей, за редким исключением, сейчас нигде нет.

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Все комментарии
7wmdxn86h2j3
7wmdxn86h2j3
сегодня в 15:54
Результат уже на табло, Зениту газон идеально подошёл.
TheBoLt
TheBoLt ответ tku9bkmxash3 (раскрыть)
сегодня в 14:55
Сносный значит под снос?)) Согласен. Если не могут постелить хороший газон - постелите хорошую синтетику, как Оренбург.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mag5mn2npsp5 (раскрыть)
сегодня в 14:23
А Урал всегда играет на победу. Им терять нечего. Вперед шмели!
mag5mn2npsp5
mag5mn2npsp5
сегодня в 13:58
Надо играть только на победу не смотря на поле!!
tku9bkmxash3
tku9bkmxash3
сегодня в 13:57
Для марта месяца вполне сносный газон
Гость
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