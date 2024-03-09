Семак оценил состояние газона на стадионе «Урала»

Главный тренер «Зенита» оценил состояние газона в Екатеринбурге перед матчем 20-го тура РПЛ против «Урала», который состоится сегодня по 14:00 по московскому времени.

Готовимся в обычном режиме. Погодные условия типичные для этого времени года. Они вносят свои коррективы в плане качества полей, небольших других аспектов. Тренируемся в таких же условиях, потихоньку ребята адаптируются.

Здесь такое же «весеннее» поле, травы очень мало, она молодая. Главное, чтобы оно не «разъехалось». Хороших полей, за редким исключением, сейчас нигде нет.