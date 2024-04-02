«Понимаю, что навредил себе». Варан — об игре головой

Защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о влиянии сотрясений мозга на футболистов.

Поддерживаю ли решение ограничить игру головой для детей во Франции, как это сделали в Англии? Да, я этого очень хочу. Мой 7-летний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой. Это важно для меня. Помню, когда я учился в центре Espoirs, у нас были занятия, состоявшие только из ударов головой, что ненормально. Даже если это не приводит к травме сразу, надо понимать, что в долгосрочной перспективе возможны последствия.

Не знаю, доживу ли до ста, но понимаю, что навредил себе. В любительских и юношеских футбольных командах необходимо рассказывать об опасностях, связанных с игрой головой.