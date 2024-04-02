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«Понимаю, что навредил себе». Варан — об игре головой

сегодня, 17:16

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался о влиянии сотрясений мозга на футболистов.

Поддерживаю ли решение ограничить игру головой для детей во Франции, как это сделали в Англии? Да, я этого очень хочу. Мой 7-летний сын играет в футбол, и я советую ему не играть головой. Это важно для меня. Помню, когда я учился в центре Espoirs, у нас были занятия, состоявшие только из ударов головой, что ненормально. Даже если это не приводит к травме сразу, надо понимать, что в долгосрочной перспективе возможны последствия.

Не знаю, доживу ли до ста, но понимаю, что навредил себе. В любительских и юношеских футбольных командах необходимо рассказывать об опасностях, связанных с игрой головой.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:31
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится...
sfx2qxkfyz7v
sfx2qxkfyz7v
сегодня в 17:22
Надо прислушиваться к этим замечаниям и делать выводы!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:22
Шлемофон нужно одевать, или башку чугунную иметь...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:22
Все правильно он говорит.... любое сотрясение рано или поздно всегда выходит боком для здоровья.
Гость
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