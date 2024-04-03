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Защитник «Пари НН» Гоцук сообщил, что извинился перед Фамейе

сегодня, 13:37
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук сообщил, что после эпизода с нападающим «Балтики» Джоэлем Фамейе в матче 22‑го тура РПЛ он позвонил форварду и извинился.

Гоцук получил прямую красную карточку за фол на Фамейе, который не смог доиграть встречу. Как сообщила пресс-служба калининградского клуба 1 апреля, ожидается, что ганец пропустит около четырёх недель из-за повреждения структур коленного сустава.

Вспоминая этот эпизод на 83‑й минуте матча с «Балтикой», могу сказать, что это был игровой момент. Я играл в мяч, но шипы соскользнули, и я попал в ногу сопернику. Конечно же, никакого злого умысла с моей стороны не было, просто не повезло. Вполне возможно, что травму он получил секундами ранее, когда я жёстко поставил ногу, и мы сыграли через мяч.

После игры я узнал номер Фамейе, сначала написал ему, а потом набрал по видеозвонку. Извинился перед ним. Джоэлю было приятно, что я позвонил. Он сказал, что чувствует себя нормально и уже вечером будет делать МРТ. Я был обязан позвонить ему, ведь мы едим один хлеб, и от травм в футболе никто не застрахован.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:02
Работа у меня такая... нападающих ломать... извини...
fy9cp9vrzdrn
fy9cp9vrzdrn
сегодня в 13:42
Еще бы денег на лечение выделил...
k8m3ewxrk9we
k8m3ewxrk9we
сегодня в 13:38
    Гость
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