Защитник «Пари НН» Гоцук сообщил, что извинился перед Фамейе

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сегодня, 13:37

Защитник «Пари НН» сообщил, что после эпизода с нападающим «Балтики» в матче 22‑го тура РПЛ он позвонил форварду и извинился.

Гоцук получил прямую красную карточку за фол на Фамейе, который не смог доиграть встречу. Как сообщила пресс-служба калининградского клуба 1 апреля, ожидается, что ганец пропустит около четырёх недель из-за повреждения структур коленного сустава.