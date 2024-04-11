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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Судьи РПЛ получали взятки от бывшего директора «Чайки»

вчера, 15:10

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, приговорённый к штрафу и отстранённый от спортивной деятельности на два года за подкуп судей, назвал имена тех, кому он передавал денежные средства. В этом списке присутствуют арбитры РПЛ Рафаэль Шафеев, Роман Софьян и Антон Фролов.

Шафеев в этом сезоне отсудил 12 матчей в Премьер-Лиге и 3 встречи в Кубке России. На счету Софьяна 3 игры в чемпионате и 5 в Кубке. Фролов в последнее время судит в ФНЛ.

Всего в деле о договорных матчах фигурируют 33 человека (главные рефери, лайнсмены и инспекторы).

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
вчера в 21:54
Ждем подробностей.
bashnat013
bashnat013
вчера в 21:36
Вы серьезно Судьи начинают брать деньги с детского футбола чтоб всем понятно было примерно 10 летнего возраста с турниров черноземья итд
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 20:23
В нашей стране коррупция процветает с малых лет и на бытовом уровне, поэтому нечего удивляться , что она проникает во все сферы
Сначала в институте тащим магарычи за экзамены и зачёты, врачам за нужную справку
Покупаем техосмотр на автомобиль. Откупаемся за нарушения ПДД взятками
Заносим благодарности в разные учреждения за быстрые и правильные решени вопроса
Это можно перечислять бесконечно
А потом делаем удивлённое лицо, когда узнаем, что какой-то чиновник кому то дал или взял миллион
Да почти любого поставь на его место и будет то же самое +/-
adekvat
adekvat
вчера в 17:45
За что взятки давал? Где эта Чайка?
Интерес
Интерес
вчера в 17:39
Цифра 33 очень подозрительная...А "Чайка" и её функционер каким образом так сильно влиял на наш футбол,что коррумпировал аж 33 рыла???Что зависело от этих взяток?Ему самому ,в таком случае,малое наказание отмерили,а надо судить за организацию преступного сообщества,если ЧЕРЕЗ НЕГО ещё кто-то за что-то деньги передавал.Мутно всё, как само мало вразумительное сообщение.
112910415
112910415
вчера в 17:09
всё реально доказано ?
обычно с этим сложно !
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:42
да таких историй наверное как грязи. Ленинградское Динамо вдруг стало Сочи. тоже клуб с историей. Кубань, Урожай и Краснодар они хотяб в одном городе. а там ваще дичь. ну это все понятно, футбол - это просто одно из мест... во всех инстанциях всей страны такое, а то еще и хуже..
23che6c4c4m9
23che6c4c4m9
вчера в 15:41
Вот за такие дела надо очень строго наказывать!!!
Вещий
Вещий
вчера в 15:37
А не попахивает ли все это уголовными делами и конкретными сроками отсидки в местах не столь отдаленных????
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:34
Из этой общей мутной информации хотелось бы выудить рыбку достоверности, а именно узнать, проводилось ли профессиональное расследование судейства матчей, которые обслуживали эти арбитры, и были ли выявлены факты, которые бы свидетельствовали о коррупции.
33 (!) человека, включая лайнсменов и инспекторов... Не многовато ли подозреваемых ? Вспомнил 30-40 годы прошлого столетия и решения Верховного Суда СССР о реабилитации невиновных, коих были сотни тысяч.
Поэтому, прежде чем сечь плётками "виновных", хотелось бы знать, доказана ли их вина.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:32
Смешно на это смотреть) Вице-губернатор Краснодарского края Коробка, который принял на государственный баланс ФК "Кубань" с 400 миллионами долга от своего друга-бизнесмена, потом довёл долг до миллиарда, обанкротил её и ликвидировал, потом отнял рейдерством ФК "Урожай" у миллиардера Литвака (прокуратура Краснодарского края "признала" ФК "Урожай" правопреемником "Кубани" и потребовала взыскать весь долг с него, после чего он передал ФК "Урожай" структурам Коробки), переименовал его опять в "Кубань" и продолжает пилить госбюджет на нём, все никак не может простить год, когда "Чайка" не дала "Урожаю" выйти в Лучшую Лигу Мира).

Поистине, Кущевку из Краснодарского края никак не убрать.

Все, кто в курсе ситуации, знают, что это месть "хозяина Краснодарского края" мелкому предпринемателю, который со своим клубом помешал планам "Урожая".
бундер
бундер ответ jcrdyuevbj5t (раскрыть)
вчера в 15:22
Плохо что ли? Хорошо!!
jcrdyuevbj5t
jcrdyuevbj5t
вчера в 15:13
Один попал и за собой на дно кучу других потянул.
Гость
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