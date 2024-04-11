Судьи РПЛ получали взятки от бывшего директора «Чайки»

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, приговорённый к штрафу и отстранённый от спортивной деятельности на два года за подкуп судей, назвал имена тех, кому он передавал денежные средства. В этом списке присутствуют арбитры РПЛ Рафаэль Шафеев, Роман Софьян и Антон Фролов.
Шафеев в этом сезоне отсудил 12 матчей в Премьер-Лиге и 3 встречи в Кубке России. На счету Софьяна 3 игры в чемпионате и 5 в Кубке. Фролов в последнее время судит в ФНЛ.
Всего в деле о договорных матчах фигурируют 33 человека (главные рефери, лайнсмены и инспекторы).
Поистине, Кущевку из Краснодарского края никак не убрать.
Все, кто в курсе ситуации, знают, что это месть "хозяина Краснодарского края" мелкому предпринемателю, который со своим клубом помешал планам "Урожая".
Поистине, Кущевку из Краснодарского края никак не убрать.
Все, кто в курсе ситуации, знают, что это месть "хозяина Краснодарского края" мелкому предпринемателю, который со своим клубом помешал планам "Урожая".
33 (!) человека, включая лайнсменов и инспекторов... Не многовато ли подозреваемых ? Вспомнил 30-40 годы прошлого столетия и решения Верховного Суда СССР о реабилитации невиновных, коих были сотни тысяч.
Поэтому, прежде чем сечь плётками "виновных", хотелось бы знать, доказана ли их вина.
33 (!) человека, включая лайнсменов и инспекторов... Не многовато ли подозреваемых ? Вспомнил 30-40 годы прошлого столетия и решения Верховного Суда СССР о реабилитации невиновных, коих были сотни тысяч.
Поэтому, прежде чем сечь плётками "виновных", хотелось бы знать, доказана ли их вина.