Судьи РПЛ получали взятки от бывшего директора «Чайки»

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вчера, 15:10

Бывший исполнительный директор «Чайки» Олег Баян, приговорённый к штрафу и отстранённый от спортивной деятельности на два года за подкуп судей, назвал имена тех, кому он передавал денежные средства. В этом списке присутствуют арбитры РПЛ , Роман Софьян и .

Шафеев в этом сезоне отсудил 12 матчей в Премьер-Лиге и 3 встречи в Кубке России. На счету Софьяна 3 игры в чемпионате и 5 в Кубке. Фролов в последнее время судит в ФНЛ .

Всего в деле о договорных матчах фигурируют 33 человека (главные рефери, лайнсмены и инспекторы).